Wegen der Baustelle auf dem Bahnhofsvorplatz ist der Jahrmarkt des Deutschen Weinlesefests diesmal im Bereich Exterstraße/Alter Turnplatz aufgebaut worden. Am Familientag will die RHEINPFALZ wissen: Wie kommt der neue Standort an?

„Halloooo Mamaaa!“ – Ein kleines Mädchen steht ganz oben auf dem Spiegelkabinett und winkt enthusiastisch seiner Mutter zu, die mit dem Geschwisterkind