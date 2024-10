Knapp eine Woche nach den Haiselschern vorm Saalbau ist der Jahrmarkt des Deutschen Weinlesefests am Donnerstag eröffnet worden. Bis auf wenige Niesel-Momente blieb es trocken, was zahlreiche Besucher an den neuen Standort in der Exterstraße und auf den Alten Turnplatz lockte. Am späten Nachmittag war kaum noch ein Sitzplatz frei.

„Es könnten ein paar Grad mehr sein, aber bisher sind alle sehr zufrieden“, sagt Martin Franck, Geschäftsführer der Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH (TKS), während er beim Ausschank des „Sparkling Wine Day“ im Spiegelpalast beim w.i.n.e.FESTival alle Hände voll zu tun hat. Dazu zählten auch besorgte Anwohner im neuen Festbereich, die man über Absprachen habe beruhigen können.

Ebenso seien die Zufahrtsregelungen zum Parkhaus Hetzelgalerie mittlerweile gut bekannt, „die meisten Besucher reisen aber eh mit dem Zug an“. Gefeiert wird das Weinlesefest noch bis zum 14. Oktober.

