Der Deutschen Mühlentag steht vor der Tür und mit dabei ist die Elmsteiner Wappenschmiede. Was dort angeboten wird.

Die Elmsteiner Wappenschmiede nimmt am Deutschen Mühlentag an Pfingstmontag, 25. Mai, teil. Von 11 bis 17 Uhr gibt es außer den sonst üblichen Mitmachangeboten zwischen Hammer, Esse, Amboss und wasserbetriebenem Hammerwerk eine Bewirtung im Sägemüllerstübchen, bei gutem Wetter auch rund um die Schmiede. Angeboten werden laut Ankündigung unter anderem Kaffee, Kuchen und kleine deftige Speisen wie Gemüsesuppe.

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Erhaltung und weiteren Sanierung des technischen Kulturdenkmals sind möglich. Derzeit steht eine dringende Sanierung der Essenhaube an. Auch das Hammerwerk soll überarbeitet werden. Außerdem hat der Förderverein den Aufbau eines Wappenschmiedemuseums hinter dem Besucherbereich im Obergeschoss beschlossen und ein Konzept erarbeitet, das vor Ort erläutert werden kann.

Oberhalb der Schmiede ist die Leidnersche Sägemühle von 1900. Während die Säge der Schmiede ein Brett pro Durchgang schnitt, schaffte die Sägemühle bis zu sechs. Ob die Mühle nach dem Eigentümerwechsel bewahrt wird, ist laut Mitteilung nicht bekannt. Demnach nimmt sie wohl nicht am Mühlentag teil.