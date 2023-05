Die Deutsche Weinkönigin Katrin Lang hat am Mittwoch den Winzerverein Deidesheim besucht. Sie bestaunte alte Fässer, genoss den Riesling und erinnerte sich an die Studienzeit in Neustadt.

Mit viel guter Laune und großzügig gefüllten Sektgläsern wurden am Mittwochvormittag die Deutsche Weinkönigin Katrin Lang und die Deutsche Weinprinzessin Juliane Schäfer in der Vinothek des Deidesheimer Winzervereins empfangen. Weinprinzessin Luise Böhme, die Dritte im Kreis der deutschen Majestäten, war krank. Dafür war die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler mit dabei und informierte ihre Kolleginnen gerne über die Pfälzer Weinkultur.

Der Begrüßungsumtrunk in der geräumigen Vinothek wurde von Steven Kärgel, Geschäftsführer des Winzervereins, organisiert. Danach ging es dann gleich zur Betriebsbesichtigung, die die Besucherinnen in das eigentliche Herz des Winzervereins führte: den Weinkeller. Gemeinsam mit Kellermeister Sebastian Gerecke ging es in die Lager- und Füllhalle und zum Raum für Editionsweine, die als „Experimente“ beschrieben wurden. Danach folgte, in den Tiefen des Kellers versteckt, die Fässergalerie. Letztere kam bei den Weinmajestäten besonders gut an, da der alte Bereich des Weinkellers gegen Ende des 19. Jahrhunderts per Hand ausgegraben wurde und dort einige jahrzehntealte Fässer mit 5000 Liter Fassungsvermögen lagern. Da Lang, Baßler und Schäfer aber einen streng getakteten Terminplan einhalten mussten, blieb wenig Zeit zum Staunen, sondern s ging fix in die Weinberge.

Tour durch ganz Deutschland

„Wir besuchen während unserer Tour die 13 Anbaugebiete für je zwei bis drei Tage, damit wir die Regionen und Leute hinter den Weinen kennenlernen. Wir lernen, wie sich die Anbaugebiete aufgestellt haben und wie die Winzer vor Ort arbeiten. Als Repräsentantinnen sollten wir nämlich nicht nur stumpf Fakten von uns geben“, erklärte Lang, gelernte Winzerin und Oenologin aus Ebringen in Baden-Württemberg.

Die Deutschlandtour ist jedoch nur eine von vielen Aufgaben der Weinhoheiten. „Wir haben über 200 Termine. Wir waren auch schon in Frankreich und den USA. Eine Reise nach Asien steht noch an“, erzählte Weinprinzessin Juliane Schäfer, die aus Rheinhessen stammt. Der Besuch in der Pfalz ist für die Deutsche Weinkönigin, die ihre Tätigkeit als Weinbotschafterin als Ehrenamt bezeichnet, eine schöne Abwechslung. „In Neustadt habe ich am Weincampus studiert. Die Zeit, die ich in der Pfalz verbracht habe, war wirklich sehr schön. Ich freue mich, wieder hier zu sein und auch neue Ecken kennenzulernen.“ In der Pfalz habe sie gelernt, wie die hiesigen Winzer den Riesling als Leitrebsorte herausgearbeitet haben. Aufgrund der vielfältigen Geschmäcker sei er auch ihre liebste Pfälzer Weinsorte, verriet Lang.

„Ein Genussprodukt“

Die Auswahl für die Weinprobe im Deidesheimer Rebenmeer passte daher perfekt. Es gab Riesling aus den Lagen Leinhöhle, Kieselberg oder Herrgottsacker. Alle Weine zauberten den Majestäten ein Lächeln auf die Lippen, während sie die Aussicht vom Paradiesgarten auf Deidesheim genossen. „Was ich von den Besuchen in den verschiedenen Regionen in Deutschland bisher lernen konnte, möchte ich unbedingt in mein Berufsleben als Winzerin weitertragen“, betonte Lang. Sie genieße aber auch die Besonderheiten, die mit dem Amt verbunden seien: „Experimentelle Aktionen wie sensorische Weinverkostungen finde ich sehr interessant. Man erlebt den Wein mit allen Sinnen und kann über sich selbst auch noch viel dazulernen. Daher ist es mir wichtig, den Wein nicht nur als ein Genussprodukt, sondern auch als Erlebnis zu vermitteln, das zu unserer Kultur dazugehört. Wir wollen jungen Leuten zeigen was hinter diesem Handwerk steckt und sie für das Thema Wein begeistern.“