Beim 63. Masters-Schwimmfest des SV Deidesheim am Sonntag im Freibad am Paradiesgarten stehen wieder die Staffelwettbewerbe im Mittelpunkt – besonders eine Form davon.

„Ich kenne so was nur von hier“, sagte der Karlsruher Lutz Timpe vergangenes Jahr. Er schwimmt für die SGR Karlsruhe – ein Verein, der seit Jahren beim Master-Schwimmfest teilnimmt und auch dieses Jahr mit 13 Teilnehmern wieder die meisten Starter stellt.

Timpe meint die Schwellstaffel. In der 5x50-Meter-Schwellstaffel absolvieren der erste Schwimmer 50, der zweite 100, der dritte 200, der vierte 100, der fünfte und letzte Schwimmer 50 Meter Freistil. Männer und Frauen gehören einer Staffel an.

Es ist nicht nur dieses Alleinstellungsmerkmal, das das Master-Schwimmfest so beliebt macht. Die Teilnehmer, deren Alter von 20 bis fast 90 Jahre reicht, loben das familiäre Ambiente. Viele Teilnehmer blieben nach den Wettkämpfen sitzen, plaudern. Es sind sozusagen Generationengespräche. Jung und Alt reden miteinander.

Drei deutsche Rekorde

Der Spaß steht im Vordergrund, allerdings kommt der Ehrgeiz nicht zu kurz. Annemarie Lüdicke aus Sachsen-Anhalt stellte 2023 mehrere deutsche Rekorde in der Altersklasse 85 auf – über 200 Meter Rücken in 4:41,7 Minuten sowie über 50 und 100 Meter Freistil auf.

Im Schwimmen zählen die Athleten schon ab 20 Jahren zu den Senioren. „Die Altersklasse 20 ist die jüngste Kategorie“, berichtet Kampfrichter Andreas Wagner (SV Deidesheim). Man wolle damit Leistungssportlern, „die es nicht ganz in die Spitze schaffen, eine Plattform geben“. Und es ist so jungen Schwimmern möglich, wieder in den Sport einzusteigen.

27 Starter mehr als 2025

Am Sonntag im Deidesheimer Freibad am Paradiesgarten sind bislang 119 Starter aus 35 Vereinen gemeldet (357 Starts). Das sind wieder deutlich mehr Anmeldungen als im vergangenen Jahr, sagt Cornelia Gräsel, Pressereferentin des SV Deidesheim 1921. 2025 nahmen 92 Schwimmer teil.

Vom Schwimmverein Deidesheim springt Thomas Oehl ins Becken. Vom SC Neustadt sind Mykola Konopinsky, Katharina Kleinhans, Jan und Andrea Kuebart sowie Birgit Bever dabei.