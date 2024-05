Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die deutschen Meisterschaften im Cheerleading steigen in der Eissporthalle in Frankfurt. Bei der am Samstag, 10 Uhr, beginnenden Veranstaltung treten die vier Rheinland-Pfalz-Meisterteams der CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch an.

Um 10.35 Uhr sind die Flying Stars in der Altersklasse PeeWee Cheer an der Reihe. Ziel ist, die bei den Landesmeisterschaften gezeigte Leistung zu wiederholen und in dem großen Teilnehmerfeld ein Platz