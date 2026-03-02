Die deutsche Meisterschaft der Lateintänze ist wohl eines der wichtigsten nationalen Turniere für die Tänzerinnen und Tänzer Neustadts.

Dieses Jahr, ausgetragen am 28. Februar und 1. März in Bernau bei Berlin, reisten die Tanzpaare des TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach an, um sich mit den besten Paaren Deutschlands zu messen. Am Samstag, dem ersten Tag der deutschen Meisterschaft, gelang besonders einem Paar ein großer Erfolg.

Bei den Junioren II ertanzten sich Nikita Ganopolsky und Emily Sofie Hortmann aus fast 60 Paaren den langen Weg bis ins Finale, wo sie einen starken sechsten Platz belegten. Aber auch Niklas Kaiser und Alissa Müller konnten überzeugen. Im selben Turnier sicherten sie sich einen geteilten 27. Platz, was ebenfalls großes Können beweist. Noch besser aber lief es für sie bei den Junioren I, wo sie es aus insgesamt 34 Paaren bis ins Semifinale schafften.

Bei der Jugend A starteten am Sonntag Aleksander Seiler und Viktoria Kaiser, die erstmals an einer deutschen Meisterschaft der A-Klasse teilnahmen und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln konnten.