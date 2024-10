Mario Schneller und Benjamin Rebholz feiern die deutsche Meisterschaft im Tischtennis-Doppel bei den Para-Senioren. Einer von ihnen muss aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden.

Bei den Titelkämpfen der Senioren-Parasportler Ü40 im südhessischen Riedstadt-Crumstadt sicherte sich der für den VfL Duttweiler startende Speyerer Mario Schneller mit seinem Partner Benjamin Rebholz vom TTV Albersweiler den Titel im Herrendoppel der Wettkampfklasse (WK) 8.

Die Titelkämpfe wurden in den WK 6 bis 10 für Spieler ausgetragen, die körperlich beeinträchtigt sind, ihren Sport aber noch im Stehen ausüben können. Dazu kam die WK11 für stehend spielende Aktive mit einer intellektuellen Beeinträchtigung sowie die WK AB. Hier spielen Sportler, deren Behinderung nicht ausreicht, um in die WK 6 bis 11 klassifiziert zu werden. Insgesamt starteten über 100 Aktive.

Neben ihrem Titel im Doppel durften sich Rebholz und Schneller noch jeweils über den Gewinn der Bronzemedaille im Einzel freuen.

Lob für zweitägige Veranstaltung

„Es war ein tolles Erlebnis über beide Tage. Dies aber nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch ob des sehr gelungen Drumherums hat die Veranstaltung viel Spaß gemacht. Bei den bislang von mir besuchten Para-Veranstaltungen durfte ich feststellen, dass alle Beteiligten eine große Familie bilden und so, trotz aller Rivalität, eine überaus herzliche Atmosphäre entsteht“, so Rebholz, der am 9. Oktober seinen 43. Geburtstag feiert.

In der Vorrunde traf das pfälzische Duo zunächst auf den Rheinländer Friedhelm Haas und dessen Partner Klaus Rabura aus Nordrhein-Westfalen, denen Rebholz/Schneller beim 11:6, 11:3 und 11:4-Sieg keine Chance ließen. Gegen die Mitfavoriten Claus Küchen und Markus Whitake (beide aus Nordrhein-Westfalen) drehten die beiden einen 1:2-Satzrückstand noch zum 3:2-Erfolg. Gegen Frank Schneider aus Thüringen und Dennis Weber (Niedersachsen) unterlagen sie mit 2:3. Nach einem 6:11 und einem 11:7 folgten drei Sätze, die alle in der Verlängerung mit 12:10 entschieden wurden.

Finale eine Neuauflage

Nach der Vorrunde wiesen drei Teams wiesen drei der vier Teams jeweils zwei Siege und eine Niederlage auf. So entschied das Satzverhältnis über das Weiterkommen: Hier kamen Rebholz/Schneller auf 8:5, was hinter Küchen/Whitake Platz zwei und den Einzug ins Halbfinale bedeutete. In der Höhe durchaus überraschend gab es im Semifinale einen 12:10, 11:6 und 11:9-Sieg gegen Manfred Tripps aus Baden und Christian Upmann aus Nordrhein-Westfalen.

Im Finale kam es zur einer Neuauflage der Vorrundenbegegnung gegen Claus Küchen/Markus Whitake. Die ersten beiden Sätze gingen mit 11:5 und 11:8 an die Kombination aus dem Westdeutschen Verband. Dann folgte ein Comeback der besonderen Art: Rebholz/Schneller drehten die Partie und gewannen drei Sätze in Folge mit 11:8, 11:0 und 11:8.

Schneller hört auf

Mario Schneller erreichte im Einzel als Gruppenzweiter der Vorrunde das Semifinale. Hier schrammte er nur knapp am Finaleinzug vorbei. Gegen Markus Whitake ging er mit 1:0 und 2:1 Sätzen in Führung, zog aber doch noch den Kürzeren. 11:9, 8:11, 11:7, 7:11 und 5:11 lautete das Endresultat. Schneller: „Da fehlten mir letztlich dann doch ein paar Körner. Die zwei Tage waren schon sehr anstrengend. Dass ich hier zwei Medaillen gewinnen würde, damit war wirklich nicht zu rechnen.“ Für den 46-jährigen war es nach drei Jahren in der Parasport-Szene ein erfolgreicher Abschluss seiner Karriere. Seine körperliche Malaisen lassen weitere Einsätze nicht mehr zu.

Auch Markus Whitake erreichte das Halbfinale. Hier zollte er den Anstrengungen der vorigen Spiele Tribut. Zwar hielt gegen Dennis Weber lange Zeit gut mit und schaffte nach einem 9:11 mit 11:7 den 1:1-Satzausgleich. Doch Weber hatte mit 11:8 und 11:6 die Nase vorne.