Auch die deutschen Kinos unterstützen die vom Krieg geschundenen Menschen in der Ukraine: Über 400 bundesweit zeigen deshalb in einer konzertierten Aktion am Sonntag, 20. März, die Film-Doku „Klitschko“ über die ukrainischen Boxbrüder Vitali und Wladimir Klitschko, die sich dieser Tage beide an vorderster Front an der Verteidigung ihres Landes beteiligen.

Davon weiß der Dokumentarfilm des deutschen Regisseurs Sebastian Dehnhardt freilich noch nichts, denn er entstand schon 2011, also sogar noch bevor Vitali Klitschko 2014 in die Politik einstieg und erstmals zum Bürgermeister von Kiew gewählt wurde. Die Aktion „Kino hilft“ wurde von der Cineplex-Gruppe initiiert – logischerweise zeigt auch deren Neustadter Haus den Film am Sonntag, und zwar um 17.30 Uhr. Mit dabei sind aber auch das Neustadter Roxy-Kino, wo die Doku am gleichen Tag ab 18 Uhr zu sehen ist, sowie viele weitere Lichtspielhäuser in der Region: die Filmwelt in Grünstadt, das Lux in Frankenthal, das Cinestar in Ludwigshafen oder das UCI in Kaiserslautern. Der einheitliche Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Beim Kauf der Tickets, online oder an der Kino-Kasse, besteht aber die Möglichkeit, diesen Betrag auch noch zu erhöhen. Die gesamten Erlöse fließen als Spende an „Bild e.V. – Ein Herz für Kinder“, um vom Krieg betroffene ukrainische Kinder und Familien zu unterstützen. „Klitschko“ erzählt die Geschichte der berühmten Boxbrüder von ihrer Kindheit in der Ukraine, über die ersten Erfolge als Amateure, den Umzug nach Deutschland bis zum Aufstieg zu Schwergewichtsweltmeistern und internationalen Superstars. Man müsse den „Boxsport nicht lieben, um diesen Film zu genießen, der beinahe zwei Stunden dauert und doch kurzweilig“ bleibe, schrieb die „Welt“.