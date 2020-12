Wie die Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe mitteilt, wird die Nachfragebündelung in Gimmeldingen, Haardt, Königsbach und Mußbach bis 30. Januar verlängert. Hintergrund ist, dass die erforderliche Vertragsquote von mindestens 40 Prozent der Haushalte aktuell noch nicht erreicht ist, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Weil die vier Ortsteile eine wichtige Ausbauregion seien, habe das Unternehmen zusammen mit der Stadt die Verlängerung beschlossen, so der Deutsche-Glasfaser-Projektmanager Björn Symanzik. Bislang unentschlossene Einwohner könnten sich online beraten lassen und Verträge abschließen. Der Servicepunkt in der Meerspinnhalle ist wegen des Lockdowns vorerst geschlossen, soll aber dann wieder öffnen, wenn die Situation es zulässt.