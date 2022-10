Eine gute Nachricht hat Wolfgang Klein, Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft Neustadt, bei der jüngsten Mitgliederversammlung verkündet: Trotz der Einschränkungen in der Pandemie hat sich die Anzahl der Mitglieder zuletzt um 26 auf nunmehr 190 erhöht. Gerade durch die Fahrten nach Frankreich, wie der Tagesausflug nach Metz und eine Wochenreise in die Provence, hätten viele interessierte Neumitglieder gewonnen werden können, so Klein. Ähnlich geht es im kommenden Jahr weiter: Geplant sind ein Besuch der Weinmesse in Straßburg, eine Tagesfahrt zur Landesgartenschau nach Fulda sowie eine mehrtägige Reise in die Region Vendée-Poitou-Charentes im Westen Frankreichs.