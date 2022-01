Die Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Corona-Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) steigen weiter stark an. Lag der Wert für Neustadt am Montag noch bei 513,9, betrug er am Dienstag schon 583,3. Ähnlich die Entwicklung im Kreis Bad Dürkheim: Hier gab es von Montag auf Dienstag einen Anstieg von 493,1 auf 548,7. Rheinland-Pfalz-weit liegt die Inzidenz bei 710,0 (Montag: 665,9). Es gab auch wieder etliche neue Infektionsfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden: 78 in Neustadt und 186 im Kreis Bad Dürkheim. Laut Gesundheitsamt sind derzeit 1780 aktive Corona-Infektionen im Kreis Bad Dürkheim bekannt, in Neustadt sind es 743. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldete das dortige Gesundheitsamt am Dienstag 263 weitere Corona-Fälle.