Die Anzahl der Corona-Infektionen nimmt im Kreis Bad Dürkheim und in Neustadt wieder stark zu. Seit Montag meldet die Kreisverwaltung 210 Neuinfektionen in Neustadt, im Landkreis kamen 358 hinzu. Der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau sind laut Meldung der dortigen Kreisverwaltung von 409 neuen Infektionen betroffen, hier sind es etwas weniger als am Tag zuvor.