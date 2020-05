Hygiene-Inspektorin – ein Beruf, mit dem vor Corona fast niemand etwas anfangen konnte. Seit Anfang März ist Sandra Pfeifer vom Neustadter Gesundheitsamt systemrelevant. Sie hat die Aufgabe, am Telefon die positiven Testergebnisse mitzuteilen. Und sie muss anschließend versuchen, die Infektionskette zu recherchieren.

Über 400 Corona-Patienten sind bislang beim Neustadter Gesundheitsamt, zuständig für die Stadt Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim, gezählt worden. Über 1120 Quarantäne-Anordnungen haben die Mitarbeiter der Kreisverwaltung anschließend ausgesprochen. Das geschieht im ersten Schritt telefonisch. Jede Testperson hinterlässt beim Abstrich eine Telefonnummer.

„Da ist nicht jeder begeistert, wenn ich ihm mitteile, dass er 14 Tage seine Wohnung nicht verlassen darf“, meint Pfeifer. Und fügt gleich hinzu, dass die meisten Betroffenen verständnisvoll reagieren und sich auch an die Auflage halten. Die Meldung geht nämlich auch an die Ordnungsämter, die das Daheimbleiben kontrollieren – per Telefon, aber auch durch unangemeldete Hausbesuche.

Meldung an die anderen Ämter

In dieser Statistik tauchen nicht die Fälle auf, die das Gesundheitsamt aufdeckt, für die es aber nicht zuständig ist, weil die Betroffenen mit erstem Wohnsitz in einer anderen Kommune gemeldet sind. „Wir machen eine Meldung und die dortigen Kollegen übernehmen“, erklärt Margriet Balk de Graaf, Ärztin und stellvertretende Chefin des Gesundheitsamtes, die vor Corona für die Schuleingangsuntersuchungen zuständig war. Jetzt unterstützt sie die vier Hygiene-Kontrolleure des Amtes, das auch zwei Containment Scouts des Robert Koch-Instituts bekommen hat – Studenten, die auf Honorarbasis Sandra Pfeifer und ihre Kollegen beim Abtelefonieren unterstützen.

Diese Aufstockung war auch nötig. In der ersten März-Woche hatte das Neustadter Gesundheitsamt sieben Corona-Fälle, in der zweiten 27 und in der dritten 117.

30 Kontaktpersonen angesteckt

„Ich hatte keine Vorstellung davon, wie viele Skifahrer es bei uns gibt“, erinnert sich Balk de Graaf an die erste März-Hälfte. Kein Fall war wie der andere. Zwei blieben besonders haften. Da war die Skifahrerin, die aus Tirol zurückkam und am Tag vor dem Beginn ihrer Symptome noch eine Vereinsversammlung besuchte. In der Folge zählte Sandra Pfeifer aus dem Familien-, Kollegen- und Freundeskreis 30 Kontaktpersonen, die positiv getestet wurden. Das Gegenbeispiel ist ein Mann, auch in Tirol auf den Skipisten unterwegs, der Kontakte mit drei Familienmitgliedern und über 40 Kollegen und Freunden angab – ohne einen einzigen davon anzustecken.

Sieben Tage die Woche, von 7 bis 19 Uhr, an manchem Abend noch länger – so sahen die Arbeitstage von Sandra Pfeifer im März aus. Der Ehemann im Homeoffice in Meckenheim übernahm die Betreuung der vierjährigen Tochter.

Hygiene-Inspekteure sind Nachrichtenüberbringer, Seelentröster und psychologischer Beistand. Balk de Graaf erzählt von der Frau eines Infizierten, der zeitweise im Koma lag, mit der sich täglich telefonierte: „Da nimmt man Anteil, will helfen und ist richtig glücklich, wenn die Nachricht kommt, dass es ihm besser geht.“

15 Minuten im Kontakt

Nachverfolgt werden alle Kontaktpersonen der Kategorie 1, das sind die Menschen, die mindestens über 15 Minuten einen Abstand von unter zwei Metern mit dem Infizierten hatten. „Die Leute müssen sich meistens erstmal sammeln, die Nachricht verarbeiten. Und dann wird gemeinsam versucht, die Kontakte der vergangenen Tage aufzulisten“, schildert Pfeifer. Das gehe manchmal ganz schnell, sei zuweilen aber auch recht mühsam. Detektivarbeit am Telefon.

Ob eine Corona-App auf dem Handy da hilfreich ist? Sandra Pfeifer gibt sich zurückhaltend. Sie erlebt seit der Kontaktsperre, dass die Anzahl der Kontaktpersonen sich drastisch reduziert hat: „Meist sind es nur noch Familienmitglieder und wenige Kollegen.“

Ausbildung auch im Krankenhaus

Pfeifer hat nach einer Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellte die zweijährige Ausbildung zur Hygieneinspektorin absolviert. Praktische Stationen dazu durchlief sie beim Gesundheitsamt sowie in den Krankenhäusern in Neustadt, Bad Dürkheim und Grünstadt. Die Theorie wird beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vermittelt.

In ihrem Berufsalltag vor Corona verfolgte sie Infektionsketten von Masern oder Salmonellen oder überprüfte, ob Altenheime, Schulen oder Kitas die Hygieneregeln einhalten. „Ein unheimlich abwechslungsreicher Beruf, der bislang selten im Blickpunkt stand“, meint sie schmunzelnd.

„Heldin des Alltages“

Die „Buwe“, ein Stammtisch von Bad Dürkheimern, die in der Corona-Krise Einkaufsgutscheine an „Helden des Alltages“ verteilen, „belohnte“ auch Sandra Pfeifer. „Diese Anerkennung hat mich sehr gefreut“, sagte die systemrelevante Beamtin des mittleren Gesundheitsdienstes.