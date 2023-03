Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo Markus Bulla und Heiko Fix in ihren Schutzanzügen auftauchen, folgen ihnen neugierige Blicke. Die beiden städtischen Mitarbeiter sind Desinfektoren. Nicht nur während der Corona-Krise sind ihre Einsätze gefragt. Oft sind es Messi-Wohnungen, die von allen Viren und Bakterien befreit werden.

Markus Bulla und Heiko Fix waren in den vergangenen Wochen beim Corona-Testcenter in Neustadt jeden Nachmittag im Einsatz. Nach Feierabend des medizinischen Personals ging es den Viren an den Kragen.