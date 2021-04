Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim sind seit Donnerstag 25 neue Corona-Fälle gezählt worden. Im Landkreis Bad Dürkheim haben sich elf Menschen mit Covid-19 infiziert, in Neustadt 14. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind im Landkreis somit 273 aktive Infektionen bekannt, in der Stadt 128. Fünf der Betroffenen aus dem Kreis haben sich mit der britischen Variante des Virus infiziert. Die Anzahl dieser Infektionsfälle stieg damit auf 214. In Neustadt waren es bislang 95, jedoch wurden am Freitag keine weiteren Fälle dieser Art gemeldet.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden seit Donnerstag 30 weitere Corona-Infektionen bestätigt. Das teilt die Kreisverwaltung in Landau mit.