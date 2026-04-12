Drittligist TSG Haßloch gibt sich im Pfalzderby gegen das HLZ Friesenheim-Hochdorf nicht auf. Am Ende zahlt das Team von Christian Job Tribut für seine personelle Situation.

Es wird immer klarer: Handball-Drittligist TSG Haßloch wird nach vier Spielzeiten im Kampf um den Ligaverbleib diesmal den Gang in die Regionalliga antreten. Im prestigeträchtigen Pfalzderby gegen das Handball-Leistungszentrum Friesenheim-Hochdorf zeigte das personell dezimierte TSG-Team eine kämpferische Leistung, musste sich aber mit 27:33 (14:16) geschlagen geben.

Wichtige Punkte fürs HLZ

Dagegen haben die Gäste aus Friesenheim-Hochdorf mit dem ersten doppelten Punktgewinn nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht. Entsprechend war die Freude bei ihnen groß. Die HLZ-Spieler tanzten am Ende Arm in Arm im Kreis. „Es ist leider wie schon in der gesamten Saison: Es sind immer noch zu viele Rädchen, die nicht einander greifen, um solche Spiele für uns zu entscheiden“, brachte es Haßlochs Kreisläufer Sebastian Bösing auf den Punkt. Die ständigen verletzungsbedingten Ausfälle, die damit verbundene mangelnde Trainingsbeteiligung und die vielen Trainerwechsel sind Ursachen, dass die Bären es auch diesmal (noch) nicht geschafft haben, ihre kämpferische Leistung mit einem Sieg zu belohnen. „Wir haben Charakter gezeigt, haben gekämpft“, machte TSG-Cheftrainer Christian Job seiner Mannschaft keinen Vorwurf. So wirkten die Gastgeber von Beginn an entschlossen. Mit ihrer Drei-zwei-eins-Deckung bereiteten sie der Mannschaft von Trainer Gabriel Schmied einiges Kopfzerbrechen.

Alternative Nils Chrust

Allen voran Nils Chrust, der nach seinen Abiturprüfungen „brannte“ und mit seinen ersten drei Toren seine Mannschaft im Spiel hielt. Der erst 18 Jahre alte Linkshänder, der im Sommer 2025 vom HLZ ins Großdorf kam, erwies sich als Alternative im rechten Rückraum. Doch schafften es die Gäste, über die Flügel zu Toren zu kommen. Allen voran Moritz Schulz aber auch der von den Eulen Ludwigshafen „abgestellte“ Theo Straub. Sie wussten, die Lücken zu nutzen.

Aber Haßloch steckte vor 350 Zuschauern nicht auf und belohnte sich mit dem 7:7-Ausgleich (17.) durch Yannik Treiber. Es war eine Partie auf Augenhöhe. Dazu parierte Torhüter Florian Pfaffmann so manchen Wurf der Gäste. Und als Tino Gläßgen zur 9:8-Führung den Ball in die Maschen donnerte, durften die TSG-Fans hoffen. Haßloch fand zu dieser Phase immer wieder Lösungen gegen die personell deutlich besser aufgestellten Gäste und hielt die Partie weiterhin offen. Erst nach dem 12:12 (25.) durch Sebastian Wieland erhöhte das HLZ mit der Hereinnahme des talentierten Nachwuchses wie Frederick Zepp und Tilo Müller das Tempo und zog bis zum Pausenpfiff nach Treffern von Kapitän Simon Schwarz und dem starken Spielmacher Marcel Reis auf 16:14 davon.

HLZ mit hohem Tempo

Nach dem Wiederanpfiff waren die Gäste aus Friesenheim und Hochdorf nicht mehr zu bremsen. Sie setzten weiterhin auf das hohe Tempo, wirkten aber in den Entscheidungen entschlossener und zogen nach dem 19:16 durch Nils Chrust mit vier Treffern in Folge davon. Dabei profitierten sie auch von einem nicht verwandelten Siebenmeter von Yannik Treiber und einer weiteren Glanzparade von Moritz Wolfram nach einem Wurf von Niklas Glindemann.

Knackpunkt war in dieser Phase, der Exhaßlocher Lars Hannes, der souverän seine Mannschaft führte und diesmal fast nach Belieben traf. Spätestens 15 Minuten vor dem Abpfiff beim 25:20 durch Hannes war die Entscheidung gefallen. „Es war schon ungewohnt, auf der anderen Seite zu stehen“, sagte Lars Hannes nach der Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. „Haßloch hat uns schon mit der Drei-zwei-eins-Abwehr einige Sorgen bereitet. Ich denke, mit den ersten Paraden von Moritz Wolfram haben wir in der zweiten Hälfte die stärkste Phase gefunden, um uns abzusetzen“, so Hannes.

Falsche Entscheidungen

In der Tat: Das HLZ war nicht zu bremsen und erhöhte gar durch Simon Schwarz auf 31:23 (55.). Enttäuscht zeigte sich am Ende Nils Chrust: „Wir haben gerade in der zweiten Hälfte oftmals die falschen Entscheidungen getroffen, aber auch zu viele technische Fehler gemacht. Es war was möglich, aber wir sind wieder an uns gescheitert“, so der 18-Jährige. Die Qualität im Kader des HLZ machte den Unterschied aus. „Wir sind im Angriff an unsere Grenzen gestoßen, wir hatten in der zweiten Hälfte nicht mehr die Sicherheit gefunden. Und wenn man dann mit vier, fünf Toren in Rückstand gerät, dann wird es schwer, es aufzuholen. Irgendwann zahlt man auch den Tribut für die personelle Situation“, sagte TSG-Cheftrainer Christian Job. Deutliche Worte mit einem klaren Auftrag: Der Neustart in die Saison 2026/2027 mit jungen Spielern in Liga vier ist zwingend notwendig.