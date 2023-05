Nach einem 19:7-Sieg im Heimspiel der Zweiten Liga Süd des SC Neustadt gegen Vorwärts Ludwigshafen im Februar kommt es jetzt zum Gastspiel des SCN in Ludwigshafen. SCN-Coach Thorsten Preuß erinnert sich an Spiele zwischen beiden Teams in einem Weiher.

Herr Preuß, als Sie selbst noch aktiv im Wasser waren, hatten da die Begegnungen gegen Vorwärts Ludwigshafen einen besonderen Reiz für Sie?

Ich glaube, das müsste in der Zweiten Liga 2011/2012 gewesen sein, in meiner letzten offiziellen Spielsaison. Die Spiele gegen Ludwigshafen waren meist sehr ruppig und ungemütlich, da viele ehemaligen Schwimmer dort spielten, die zwar schnell im Wasser, aber technisch nicht so versiert waren, sodass du ständig aufpassen musstest, dass du keine abgeräumt bekamst.

Erinnern Sie sich an eine aufregende Partie?

Ich erinnere mich an Jugendspiele im Willersinnweiher beim WSV. Das Spielfeld war im Weiher, und ich suchte immer Ausreden, nicht zu spielen, wenn wir dort spielen sollten. Das war für mich irgendwie zu kalt, tief und algig.

Andererseits gibt es zu Vorwärts ja ein freundschaftliches Verhältnis Oliver und Martin Görge haben sogar für den SCN gespielt. Und die beiden Clubs treffen auch mal in Trainingsspielen aufeinander. Wasserball indes ist „kein Ponyhof“, da geht es körperlich zur Sache, um sich auf der jeweiligen Position zu behaupten. Was erwarten Sie von der kommenden Begegnung?

Ich erwarte auf jeden Fall vollen Einsatz. Die Trainingsmöglichkeiten sind momentan wegen des Traglufthallenrückbaus bei uns nicht optimal. In diesem Spiel entscheidet die Willenskraft. Da beide Teams ihr Bestes zeigen wollen, kann es auch schnell bei dem einen oder anderen Spieler, aus beiden Lagern, zu persönlichen Empfindlichkeiten kommen, die leicht eskalieren können. Da gilt es, neben den gegnerischen Spielern auch die eigenen zu beobachten und gegebenenfalls schnell als Trainer einzugreifen.

Die bisherige Bilanz des SCN mit zehn Siegen aus zehn Partien und eine Tordifferenz von plus 121 zeigt, dass der SCN eigentlich zu stark für die Zweite Liga ist. Hatten Sie diese Entwicklung erwartet?

Nein, das hatte ich so nicht erwartet. Ich hatte die SCN-Spieler natürlich in Heimspielen gesehen und wusste so, was ihr Repertoire ist und was sie leisten können. Den Zugängen eilte der Ruf voraus. Da wir in der Vorbereitung keine Trainingsturniere hatten und nur Spiele gegen die eigene U18 absolviert haben, lernten wir dann von Spiel zu Spiel dazu. Im Grund genommen ist es die Mixtur aus dem ordentlichen Training, Erfahrungsschatz von den Älteren und vor allen Dingen von Exnationalspieler Timo van der Bosch.