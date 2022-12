Zunächst sieht es danach aus, als sollte die TSG Neustadt das Derby gegen den Tabellennachbarn BBV Gorilla Haßloch gewinnen. Doch ab dem zweiten Viertel wird das Spiel hitziger und spannender.

Im Derby in der Basketball-Bezirksliga zwischen dem BBV „Gorillas“ Haßloch und der TSG Neustadt ging es denkbar knapp zu. Den größten Teil des Spiels führten dabei die Neustadter, nach den ersten beiden Vierteln standen sie vorne. Trotzdem waren am Ende die Gorillas mit 72:70 die Sieger. Nach dem Spiel hat der Haßlocher Trainer Mathias Kreuzer eine treffende Metapher parat.

Es versprach ein Duell auf Augenhöhe zu werden. Sowohl Haßloch als auch Neustadt – beides Aufsteiger – standen vor dem Spiel mit sechs Punkten im Tabellenmittelfeld. Das Hinspiel hatte die TSG aber mit 71:59 für sich entschieden. Und im ersten Viertel deutete sich auch jetzt ein ähnlicher Spielverlauf an. Zwar starteten beide Mannschaften ansehnlich mit einigen verwandelten Dreipunktewürfen ins Spiel, aber im weiteren Verlauf konnten sich die Neustadter immer weiter absetzen.

Zehn Punkte Vorsprung

Angeführt von Point Guard Ugur Aydin, dem Spielmacher, und mit lautstarker Unterstützung ihrer Bank, zogen sie zwischenzeitlich auf zehn Punkte davon. Halten konnte die TSG die hohe Führung aber nicht, mit 22:27 ging es für die Auswärtsmannschaft in das zweite Viertel.

Dort zeigten sich die Haßlocher verbessert, unterbanden gleich drei Angriffe hintereinander und glichen zum 27:27 aus. Es wurde nicht nur spannender, sondern auch hitziger. Gorilla-Spieler Pius Scheuermann kam schmerzhaft in Kontakt mit dem Hallenboden. Nach Meckereien der TSG-Spieler gab es eine erste ausführliche Ansage des Schiedsrichters. Beides kam nicht zum letzten Mal vor.

Gorillas vergeben Freiwürfe

Obwohl die Neustadter jetzt überhasteter spielten und zwischenzeitlich mit 30:33 zurücklagen, beendeten sie das zweite Viertel ebenfalls mit einer knappen 43:41-Führung. Wegen zwei vergebener Freiwürfe kurz vor dem Ende verpassten die Gorillas den Ausgleich.

Im dritten Viertel wachte dann ebenfalls die Bank der Haßlocher auf: Die Ersatzspieler fingen an, ihre Teamkollegen auf dem Feld anzufeuern. Vielleicht lag es daran, dass am Ende des Viertels mit 61:61 Gleichstand herrschte. Vielleicht ließen sich die Neustadter auch von den vielen Unterbrechungen aus dem Konzept bringen. Immer wieder gab es Probleme mit der Zeit- und Punkteerfassung. Außerdem taten sich die Spieler oft schwer damit, Schiedsrichterentscheidungen zu akzeptieren.

Zahlreiche Nickeligkeiten

Dementsprechend angespannt ging es in das letzte Viertel, in dem sich auch die Haßlocher von der Unruhe anstecken ließen. Es gab zahlreiche Nickeligkeiten zwischen den Spielern – trotz eindringlicher Warnungen der Unparteiischen – und auch bei den beiden Trainern herrschte Diskussionsbedarf.

Auf dem Feld lief nun nicht mehr viel zusammen, Hektik und technische Fehler definierten das Spielgeschehen. Trotzdem sah es bis kurz vor Schluss so aus, als würde die TSG ihre Führung über die Zeit bringen. Bis die Haßlocher Gorillas am Ende aufgrund von Fouls und einem Mannschaftsfoul vier Freiwürfe zugesprochen bekamen: Percio Pinto, der sich zuvor effektiv in der Verteidigung von Rebounds gezeigt hatte, verwandelte seine beiden Versuche nervenstark. Da es kurz danach noch zwei Freiwürfe wegen eines Mannschaftsfouls gab, konnten die Neustadter die Niederlage nicht mehr abwenden und standen am Ende doch noch als Verlierer da.

Hart erkämpfter Sieg

„Wir hatten beide viele Ausfälle zu beklagen“, berichtete Gorillas-Trainer Mathias Kreuzer nach dem engen Spiel über die Mannschaften. „Am Ende waren die Teams wie zwei angeschlagene Boxer in der zwölften Runde, der Sieg war hart erkämpft.“

Beste Punktesammler waren Jan Röther für Haßloch (13) sowie Sebastian Swiatczak für Neustadt (27). Beide Teams bleiben als Fünfter und Sechster Tabellennachbarn.