Auch in diesem Sommer wird es in Neustadt keinen Meistersingerkurs geben. Wie der Vorstand des Fördervereins um den Vorsitzenden Hans-Georg Hoffmann mitteilt, habe man sich „nach langem Abwägen“ entschieden, die beliebte Veranstaltung, die traditionell mit einem großen öffentlichen Wettbewerbskonzert im Saalbau endet, in diesem Jahr abzusagen – nachdem sie auch schon 2020 wegen Corona ausgefallen war und obwohl es auch ohne Ausschreibung bereits einige Anmeldungen gegeben hatte. Anders als im vergangenen Jahr muss man dabei diesmal nicht aufwendig rückabwickeln, weil die Entscheidung mit ausreichendem Vorlauf getroffen wurde. Die nächste Ausgabe der 1983 von der Kammersängerin Erika Köth begründeten Kurse für angehende Opernsängerinnen und -sänger soll es nun 2022 geben. Die künstlerische Leiterin, die Mainzer Mezzosopranistin Prof. Claudia Eder, habe ihre Beteiligung bereits zugesichert, so der Verein, ein Termin stehe aber noch nicht fest.