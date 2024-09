„Abschied ist ein scharfes Schwert“, heißt es in einem Schlager von Roger Whittaker, und auch davon, dass er, der Abschied, tief ins Herz steche, ist da die Rede, obwohl das Schwert dazu ja eigentlich eher spitz als scharf sein müsste, wenn man’s genau nimmt. Aber egal: Jedenfalls werden Ende des Jahres vielleicht nicht wenige Menschen in der Pfalz einen Stich im Herzen spüren, wenn es gilt, Abschied zu nehmen vom „Winzer Bu“, jener Figur, mit der der Schauspieler und Comedian Tim Poschmann aus Ruppertsberg in der Corona-Zeit Kultstatus erlangte.

Seit 2020 hat Poschmann nach Angaben von Boris Stijelja, dem Leiter des Boulevardtheaters Deidesheim, mit dem zusammen er die Figur entwickelte, mit Winzerkittel, Hut und Schalk im Nacken über 3,5 Millionen Menschen in den sozialen Medien erreicht – und zumindest in der Pfalz auch viele auf der Bühne. Daran will das Team des Boulevardtheaters jetzt mit einem zweiten Solo-Programm anknüpfen, das am kommenden Mittwoch, 2. Oktober, 19 Uhr, im Theater in der Deidesheimer Stadthalle Premiere feiert und den absolut zustimmungsfähigen Titel „Än Pälzer trinkt selten allä“ trägt. Der Wermutstropfen im Schorleglas ist allerdings die Ankündigung, dass das Programm nur bis Jahresende gespielt und der „Winzer Bu“ danach quasi beerdigt werde. „Tim Poschmann kommt dann mit einer neuen Figur heraus“, heißt es.

Gerne hätten wir den Publikumsliebling natürlich gefragt, warum es zum Cut kommt und welche Gefühle er damit verbindet, aber ein Kontakt ließ sich leider nicht herstellen. „Unser Tim ist zurzeit etwas im Huddel“, heißt es dazu vom Boulevardtheater. Alles kein Problem, wenn er am Mittwoch nur den Weg auf die Bühne findet. Für die Premiere gibt es jedenfalls laut Auskunft von Stijelja nur noch wenige Restkarten, besser sieht es am 5. Oktober, 17 und 20 Uhr, 6. Oktober, 17 Uhr, 11. Oktober, 20 Uhr, 12. Oktober, 17 und 20 Uhr, und 13. Oktober, 17 Uhr aus. Weitere Termine unter www.boulevard-deidesheim.de. Die letzte „Winzer Bu“-Show ist für 16. Dezember angesetzt. Karten (29,90 Euro) unter 06326 2558855, info@boulevard-deidesheim.de oder www.boulevard-deidesheim.de.