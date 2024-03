Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Sibir“, das ist der russische Name für Sibirien, und genauso heißt der neueste Roman von Sabrina Janesch, der ein Kapitel der deutschen Geschichte in den Blick nimmt, das lange kaum beachtet wurde: das Schicksal deutscher Zivilisten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion verschleppt wurden.

Im Grunde handelt es sich bei „Sibir“ um einen klassischen Vater-Tochter-Roman: Der Vater, Josef Ambacher, entstammt eine galiziendeutschen Familie, die nach dem Hitler-Stalin-Pakt zunächst