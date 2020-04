Eigentlich wollte der Verein „Kunstpfade“ in St. Martin an diesem Freitag mit seiner ersten Ausstellung „Viele Grüße, dein Smørrebrød“ ins Jahr starten. Das tut er auch – trotz Corona. Und die Vernissage gibt es als Livestream.

Beschrieben wird das Kunstprojekt als grafisch-malerischer Austausch in Form von Künstlerbriefen, in denen aber nicht Schrift und Narration im Vordergrund stehen, sondern poetische Botschaften in Collage-Form, als Zeichnung, Malerei, Installation oder Audiobotschaft, illustriert mit lyrisch anmutenden Schriftfragmenten und auch Wörtern oder Sätzen. Ausgangspunkt sind dabei Orte in Schweden, Island und Deutschland, mit denen sich bestimmte Lebenssituationen der Künstlerinnen Nikola Jaensch und Manja Adamson verbinden. Daraus erklärt sich auch der Titel der Schau, denn Smørrebrød ist ein reich belegtes Butterbrot, das als typisch für die dänische Küche gilt – und damit im weiteren Sinne für Skandinavien allgemein steht.

Manja Adamson muss man in St. Martin dabei kaum mehr vorstellen. Die 44-Jährige lebt zwar heute in Darmstadt, wo sie als Lehrbeauftragte im Bereich Kulturpädagogik arbeitet, stammt aber ursprünglich aus dem Ort. Im „Atelier Rothpauser“ stellte sie bereit 2018 einmal ihre Werke unter dem Titel „Spurensuche“ aus. Sie schuf außerdem die Illustrationen für ein gemeinsam mit einer Kollegin veröffentlichtes Kinderbuch mit dem Titel „Matti & Max – Abenteuer auf Kreta“.

Nikola Jaensch wurde 1973 in Würzburg geboren und lebt heute in Essenheim bei Mainz, wo sie an der Kunstakademie mit den Schwerpunkten Zeichnung, Druckgrafik, Malerei und Schriftbildnerei studierte. Ihre Mischtechniken aus Collage, Zeichnung und Wachsüberzug waren bereits einmal 2010 in einer Einzelausstellung beim Neustadter Kunstverein zu sehen.

Die Laudatio für die Ausstellung hält der Kunsthistoriker Clemens Ottnad, Geschäftsführer des Künstlerbundes Baden-Württemberg. Die Protagonisten werden dabei für den Livestream aus Mainz, Stuttgart und Darmstadt hinzugeschaltet. Für Musik sorgt die Mannheimer Saxophonistin Alexandra Lehmler, die 2018 mit dem Neuen Deutschen Jazzpreis für Komposition ausgezeichnet wurde.

Termin