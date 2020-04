Gustav-Adolf Bähr, der Gründer und langjährige Vorsitzende der Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach, ist tot. Der charismatische „Kulturermöglicher“ starb nach kurzem Krankenhausaufenthalt am Montagmorgen im Alter von 81 Jahren im Neustadter Hetzelstift an einer Herzerkrankung.

Der gebürtige Mutterstadter war ein vielseitig interessierter Mensch. Er studierte in Mannheim, Heidelberg und Wien Gesang, Schauspiel, Germanistik, Theaterwissenschaften, Regie und Dramaturgie. 1965 fing er, da bereits wieder in seinen Heimatort Mußbach zurückgekehrt, beim Südwestfunk in Baden-Baden an, wo er schließlich als Hauptabteilungsleiter Kultur, Wissenschaft, Kirche und Zeitgeschehen über mehrere Jahrzehnte einer der einflussreichsten Kulturjournalisten der Bundesrepublik war.

In Mußbach widmete er sich von den 80er Jahren an der Umgestaltung und dem Umbau des als Herrenhof bekannten ehemaligen Johanniterguts zu einem Kulturzentrum. Der Gründung der Fördergemeinschaft Herrenhof 1983, einer der größten Kulturinitiativen des Landes Rheinland-Pfalz, folgten schon bald Ausstellungen mit renommierten Künstlern aus dem In- und Ausland, aber auch Konzerte, Kabarett-Veranstaltungen, Theater und diverse Kulturfeste. 35 Jahre lang, bis 2018, hatte Bähr den Vorsitz der Fördergemeinschaft inne. Zuletzt kämpfte er in langwierigen politischen Verhandlungen mit Stadt und Land dafür, die Zukunft des Herrenhofs als Kulturort zu sichern. Diese mündeten 2017 schließlich in einen Überlassungsvertrag.

Für seine Verdienste wurde er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt zum Ehrenvorsitzenden der Fördergemeinschaft ernannt. Auch über viele weitere Auszeichnungen bis hin zum Bundesverdienstkreuz konnte sich Bähr freuen. Hinzu kam auch noch die Mitgliedschaft in zahlreichen weiteren Vereinen und Institutionen der pfälzischen Kunst- und Kulturszene, die er nicht selten entschlossen miteinander vernetzte. Bis zuletzt war er Vorsitzender der Vereinigung Pfälzer Kunstfreunde (VPK) und Vorstandsmitglied der Pfälzischen Sezession.

Darüber hinaus engagierte sich der Pfarrersohn in der Evangelischen Landeskirche, war Prädikant, Presbyter, 24 Jahre lang Vorsitzender der Bezirkssynode und 18 Jahre Präsident der Landessynode. Bähr hinterlässt drei erwachsene Söhne.