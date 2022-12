Sommelier Robin Spitz erklärt, warum Wein und Festtagsmenü fast auf Augenhöhe sein sollten.

Auf die Frage nach dem ultimativen Weihnachtswein öffnet Robin Spitz, Sommelier des Weinguts Oliver Zeter in Haardt, die Tür des großen Kühlschrankes in der Vinothek und greift ohne Zögern nach einer bestimmten Flasche. „Ein Wein, der das Weihnachtsessen auf jeden Fall passend begleitet, ist unser Syrah Réserve aus dem Jahr 2019 – er hat Frische, Mineralität und Frucht in sehr gut ausgewogenem Verhältnis“, kommt es wie aus der Pistole geschossen.

Die Syrah-Reben sind im Rhodter Rosengarten gewachsen, einer gut durchlüfteten Buntsandsteinlage, die von der Sonne verwöhnt und durch die dahinter liegenden Hügel von Wetterunbilden verschont wird. „2009 wurden die Reben gesetzt, und sie fühlen sich anscheinend sehr wohl, denn sie entwickeln sich von Jahr zu Jahr besser“, erzählt Spitz von der Entstehungsgeschichte dieses Weines.

In Ton-Amphoren

Nach der Lese wurde der Syrah in Ton-Amphoren im Zeter’schen Keller auf der Haardt ausgebaut. „Ohne Holz erscheint dieser Wein sehr naturbelassen, er hat irgendwie so eine kräuterige, fast wilde Art“, gerät der Sommelier fast ins Schwärmen. Darüber hinaus soll der Jahrgang 2019 von idealem Wetter profitiert haben. Es war wohl einer der kühleren von mehreren Hitzesommern, sodass die Trauben länger reifen konnten.

Grundsätzlich sollte ein Wein den Genuss am Essen steigern, das Gericht sogar eher heben und im Idealfall harmonisch abrunden, meint Spitz. Essen und Wein sollten auf Augenhöhe sein, aber gegebenenfalls sollte lieber der Wein etwas über dem Essen stehen als umgekehrt: „Es wäre doch schade, wenn Sie beispielsweise den Genuss eines mit viel Liebe, guten Zutaten und Gewürzen zubereiteten Rehfilets durch einen zu leichten, dem Gehalt einer dunklen, kräftigen Soße nicht gewachsenen Wein schmälern würden.“ Womit er auch fast spürbar die wärmende Art seines Winterweins beschreibt, der „regelrecht Behaglichkeit verbreiten kann“.