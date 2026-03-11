Schauspieler Alexis Bug kommt mit seinem neuen Trump-Stück und einer prominenten Kollegin.

2017 – Donald Trump war in Washington gerade als 45. Präsident der USA ins Amt eingeführt worden – schlüpfte der Schauspieler Alexis Bug in seiner selbst geschriebenen Politsatire „Kallstadter Saukerl“ erstmals in die Rolle der Kunstfigur Toni Trump, einer Pfälzer „Parallelfigur“ zum amerikanischen Donald, die vom Gedankenspiel ausgeht, wie sich die Trump’schen Gene wohl personell manifestiert hätten, wenn Großvater Friedrich aus Kallstadt die Pfalz nie verlassen hätte. Inzwischen ist der 45. Präsident auch der 47. und eine Fortschreibung der Story damit überfällig. Die heißt „Salon Trump“ und feiert am Sonntag, 15. März, wie es sich gehört in der Pfalz Premiere: um 19 Uhr im Dürkheimer Haus in Bad Dürkheim.

Friedrich Trumps Enkel Toni, ein Pfälzer Großmaul und erfolgreicher Friseurmeister in Kallstadt, hegt hier politische Ambitionen auf das Bürgermeisteramt seines Heimatdorfes. Dabei ist ihm jedes Mittel recht ... An Bugs Seite spielt Anne Tismer, unter anderem 2003 für ihre Darstellung in Ibsens „Nora“ von „Theater heute“ als Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet, alle weiblichen Rollen: Tonis Ehefrau Ilona, das slowenische Hausmädchen Melania und die zickige Stammkundin Alice Weidel. „Diese grotesk-komische Kommunalkomödie beleuchtet Hybris, Machtgier und gesellschaftliche Spaltung – tief verwurzelt in der Pfalz und doch erschreckend nah an den Mechanismen eines weltbekannten Spalters unserer Zeit“, heißt es in der Ankündigung.

Karten (34/26,30 Euro) unter www.reservix.de oder ohne Systemgebühr in der Tourist-Info Bad Dürkheim.