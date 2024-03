Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Beginn der ersten Spiele wird es ruhig in der Aula der BBS. 77 Kinder und Jugendliche treten am Jugendtag des Pfälzer Kongresses in vier Wettbewerben an. Organisationsleiter Dirk Hirse stellt fest: Das Brettspiel boomt. Und liefert eine Erklärung.

Dirk Hirse, Organisationsleiter auf dem Pfälzer Schachkongress in Neustadt, Bezirksjugendleiter und Abteilungsleiter im Post SV Neustadt, freut sich: Viele Kinder und Jugendliche zieht es in den