Ein herrliches Erlebnis in Zeiten, zu denen fast alle Konzerte verboten sind, war für jene rund 60 Kulturfreunde, die Karten ergattern konnten, am Sonntag in der Neustadter Stiftskirche das Orgelsommer-Konzert mit Kåre Nordstoga: gediegen, klar, wunderbar anzuhören. Schön, dass Bezirkskantor Simon Reichert trotz aller Einschränkungen die Konzertreihe verwirklichen kann.

Nordstoga, Domorganist in Oslo, ist zweifellos einer jener sympathischen Künstler, die nicht zuallererst durch virtuose Effekte glänzen wollen, sondern ihre Fähigkeiten und ihren