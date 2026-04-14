Im Interview erzählt der 54-Jährige, woher er seine Ideen nimmt und was sein Erfolgsgeheimnis als Leiter gleich zweier Theater in Kirchheimbolanden und Mainz ist.

Herr Chormann, alle Ihre Kabarettprogramme sind auf Pfälzisch. Gibt es einen typisch Pfälzer Humor?

Pfälzer feiern gerne, sind ein geselliges Volk, entsprechend viel wird über Essen und Trinken gelacht.

Das alleine füllt aber noch kein Kabarettprogramm, welche Inhalte transportieren Sie noch?

In den ersten 15 Minuten gehe ich auf das aktuelle Geschehen ein. Außerdem gibt es immer wiederkehrende Themen wie beispielsweise die „Work-Life-Balance“, das Verhalten verschiedener Urlaubstypen, Auswirkungen des Fachkräftemangels, wenn sich beispielsweise die Bedienungen im eigenen Restaurant nicht auskennen. Neben Absurditäten des Alltags nehme ich aber auch die aktuelle Politik und die neue Regierung unter die Lupe. Neben all den ernsten Themen möchte ich die Leute als Kabarettist aber auch zum Lachen bringen und Optimismus verbreiten. Aktuell beginne ich meine Vorstellungen immer mit dem Lied „Lasst uns träumen von besseren Zeiten“.

Und was fällt Ihnen zur aktuellen Politik ein?

Trump natürlich und die Benzinpreise. Beispiel: Früher konnte man für 70 Euro volltanken, heute kostet das 90 Euro. Für 90 Euro kann man zwei Karten in meinem Theater kaufen und vier Schorle trinken, wobei vier Schorle für zwei Personen wenig ist. Dann lieber zweimal nicht tanken, vier Karten kaufen, acht Schorle trinken. Das kann dann schon reichen, wenn zwei Leute nichts trinken!

Daran sieht man den BWLer. Sie schreiben all ihre Texte selbst. Wie lange brauchen Sie, um ein Programm zu schreiben?

Ungefähr ein halbes Jahr. Eine zweistündige Vorstellung besteht aus 60 bis 70 DIN A4-Seiten. Dazu schreibe ich noch Lieder. Ein Programm läuft dann 15 Monate.

Dann sind Sie also immer aktuell?

Ja, zusätzlich entwickelt sich ein Programm ständig weiter. Meine Stammgäste besuchen oft dasselbe Programm mehrfach, da auch das immer wieder „neu“ ist.

Manche Kabarettisten kaufen Gags, lassen sich ihr Programm schreiben ...

Das mache ich nicht, das ist nicht meine Vorstellung von Kabarett, sondern geht eher Richtung Schauspiel. Zudem gibt es einen großen Vorteil, wenn man selbst Autor ist: Sollte ich mal einen Texthänger haben, kann ich improvisieren, da ich ja weiß, was ich aussagen möchte.

Woher nehmen Sie Ihre Ideen?

Das ist eine Mischung aus Alltagsgeschehnissen, politischer Satire, Politik, Betrachtungen aus dem Wirtschaftsleben. Als studierter BWLer interessiere ich mich sehr für wirtschaftliche Zusammenhänge und lese zur Vorbereitung auch Fachliteratur. Und ich schaue Leuten „aufs Maul“, bin also ganz nah an der Basis. Ein wichtiges Konzept meiner beiden Theater in Mainz und Kirchheimbolanden ist die Begegnung: Vor und nach jeder Vorstellung bin ich für die Zuschauer jederzeit ansprechbar.

Kultur hat es in Zeiten klammer Kassen schwer. Sie haben sich aber – Sie deuteten es an – den Traum gleich zweier eigener Theater erfüllt, in denen zudem „nur“ sie selbst auftreten. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Zum einen sind meine Theater architektonisch interessant. Ich habe zum Beispiel in Kirchheimbolanden mein Theater in einer Scheune einer Getreidemühle untergebracht, die zuvor eine Bauruine war. Bei der Sanierung haben wir so viel wie möglich erhalten, zum Beispiel die Elevatoren und Transmissionen. Das komplette Gebälk wurde gereinigt und aufgearbeitet. Damals hatten wir 18 Monate Tag und Nacht gebaut und mit sehr viel Herzblut und Eigenleistung den Charakter des Gebäudes wiederhergestellt. Das Theater hat so einen besonderen Charme. Zum anderen bin ich als Künstler jederzeit ansprechbar. Das schafft ernsthafte, langfristige Bindungen. Dieser direkte Kontakt ist nicht durch Fernsehen oder soziale Medien ersetzbar.

Info

Ramon Chormann wird am Sonntag, 19. April, im Anschluss an den um 11 Uhr beginnenden Mundartgottesdienst in der Martinskirche in Bockenheim mit dem Preis der Emichsburg ausgezeichnet. Der Eintritt ist frei.



Zur Person

Ramon Chormann wurde 1972 in Bischheim bei Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis geboren und arbeitete nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre zunächst einige Jahre als Amtsleiter in der Verbandsgemeindeverwaltung in Kirchheimbolanden. Parallel dazu sammelte er erste humoristische Erfahrungen als Büttenredner bei Prunksitzungen – zunächst in Kibo, dann auch bei den Fernsehsitzungen der Mainzer Fasnacht. Als Pfälzer Mundartmusikkabarettist – er ist auch ausgebildeter Kirchenmusiker – ging er erstmals 2009 mit dem Programm „Hausmacher mit Senf“ an den Start. 2015 eröffnete er in Kirchheimbolanden in einer Lagerscheune einer ehemaligen Mühle sein erstes eigenes Theater, zwei Jahre später in Mainz ein weiteres in den Räumen eines ehemaligen Matratzengeschäfts. Außerdem veröffentlichte er mehrere CDs mit Kabarettbeiträgen. Sein aktuelles Programm heißt „Es wird als besser“.

Die Bockenheimer Mundarttage 2026 - das Programm

Freitag, 17. April

19 Uhr: Auftaktveranstaltung mit der Pfälzischen Mundart-Stiftung im Weingut Jens Griebel in Bockenheim

Harald Schneider präsentiert seinen Kommissar-Palzki-Krimi „Totgebabbelt“, der die Mundartwettbewerbe in der Pfalz zum Gegenstand hat und trifft auf bekannte Persönlichkeiten Bockenheims.

Weiterhin wird an diesem Abend die Urkunde für das „Pfälzische Mundartgedicht 2026“ verliehen. Der Preis ist ein Kooperationsprojekt der Stiftung und der pfälzisch-pennsylvanischen Zeitung „Hiwwe wie Driwwe“. Eintritt: 10 Euro

Samstag, 18. April

Vormittags Mundartwerkstatt

15 Uhr: Wettbewerb um den Pälzer Prosa-Preis 2026 im Weingut Jens Griebel

Mundartautorinnen und -autoren präsentieren ihre Geschichten – das Publikum entscheidet als Jury, wer den Preis erhält. Teilnehmer der Mundartwerkstatt lesen ihre Gedichte. Für Musik sorgt Horst Dehmel. Eintritt: 5 Euro.

19.30 Uhr: Comedy in der Festhalle Emichsburg in Bockenheim

Comedy-Show „Ein Dummbabbler kommt selten alleine“ mit dem Boulevardtheater Deidesheim. Karten (25/22 Euro) im Rathaus Bockenheim (06359 946410, info@bockenheim.de).

Sonntag, 19. April

11 Uhr: Mundartgottesdienst in der Martinskirche Bockenheim

mit Paul Metzger (Bockenheim), Dekan des Kirchenbezirks Ludwigshafen und Timo Benß an der Orgel

Anschließend Verleihung des Preises der Emichsburg an Ramon Chormann.