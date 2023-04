Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Eltern können dieser Tage ein Lied davon singen: Statt sich an ihrem PC mit Home-Schooling zu beschäftigen, zocken die Sprösslinge , was das Zeug hält, machen die Nacht zum Tag und sind am nächsten Morgen nur mit Ach und Krach aus dem Bett zu holen. Und manchen zieht es regelrecht den Boden unter den Füßen weg: Sie bauen sich eine Parallelwelt und verlieren den Anschluss zum realen Leben.

Zu den absoluten Spitzenreitern unter den Computerspielen zählt aktuell „League of Legends“. Um mit etwaigen Vorurteilen seitens der mahnenden Elterngeneration aufzuräumen: