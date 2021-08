Nach der Flutkatastrophe 2002 in Nord- und Ostdeutschland reist Armin Ladenberger mit dem Technischen Hilfswerk von Lachen-Speyerdorf nach Dresden. Ganze Dörfer werden dort evakuiert. Ladenberger kann helfen – weil vor allem die Verwaltung sein Ding ist.

Eigentlich ist Armin Ladenberger ein Kind der Freiwilligen Feuerwehr. In seinem Heimatort Darstein (Kreis Südwestpfalz), wo er seit 2009 Ortsbürgermeister ist, war er sogar zeitweise stellvertretender Wehrführer. Zwar zog es ihn beruflich nicht zur Wehr, aber in der „Blaulichtfamilie“ ist der Betriebsschlossermeister dann letztlich doch geblieben.

Ab 1984 arbeitete der heute 66-Jährige in der Katastrophenschutz-Zentralwerkstatt der Bezirksregierung in Lachen-Speyerdorf, wo die Materialien des Katastrophenschutzes gewartet und repariert wurden. Als sie geschlossen wurde, wechselte Ladenberger 1996 zur THW-Geschäftsstelle Neustadt. In dieser neuen Geschäftsstelle gingen die geschlossenen Einrichtungen in Ludwigshafen und Kaiserslautern auf. Zunächst begann Ladenberger als Sachbearbeiter Einsatz, als der er unter anderem Personal und Geräte für Einsätze organisierte. Später wurde er Chef der Geschäftsstelle, der heutigen Regionalstelle.

450 Helfer in der Pfalz

Die ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Ortsverband, auch wenn sie in Lachen-Speyerdorf Tür an Tür liegen. Die Regionalstelle ist sozusagen das Dach der neun Ortsverbände in der Pfalz. „Von Germersheim bis Zweibrücken, von der französischen Grenze bis Kaiserslautern“, fasst Ladenberger seinen Zuständigkeitsbereich zusammen.

Ladenbergers Job ist es, sicherzustellen, dass THW-Angehörige innerhalb von zwölf Stunden zu ihrem Einsatzort geflogen werden – überall auf der Welt. Bei der Planung greift Ladenberger auf einen bundesweiten Pool zurück, allein in der Pfalz sind 450 Helfer aktiv. Für jeden Katastrophenfall gibt es deutschlandweit eine entsprechende Fachgruppe. So hat etwa der Neustadter Ortsverband eine Räumgruppe und einen 18-köpfigen Brückenbauzug.

2002 in Dresden

Als es 2002 nach Starkregen zu einer Flutkatastrophe in Ost- und Norddeutschland kommt, reist Ladenberger mit Kameraden nach Dresden. Sachsen hat es besonders hart getroffen. Ganze Dörfer werden evakuiert oder sind von der Außenwelt abgeschnitten. Weil die Kameraden aus dem Osten quasi an der Front unterwegs sind, hilft Ladenberger wochenlang bei Verwaltungsarbeiten aus.

Die Regionalstelle betrachtet er als Schnittstelle zwischen der Bundesbehörde THW und dem Ehrenamt. „Und da ist es wichtig, die Leute mitzunehmen, was nicht immer leicht ist“, weiß der 66-Jährige, der auch so einige Diskussionen und Reibereien erlebt hat während seiner Amtszeit. Immer wieder schön sei es mitzuerleben, wie sich junge Einsatzkräfte weiterentwickelten. „Das sieht man sonst nur bei den eigenen Kindern“, sagt der zweifache Vater.

Gedanke an Ruhestand lässt ihn nicht kalt

Ende November ist Schluss für den Leiter der Regionalstelle, die bei seinem Einstieg fünf Mitarbeiter zählte. Mittlerweile sind es 13. Lange Zeit hat er sich schwer getan mit dem Gedanken an den Ruhestand. Eigentlich hätte der 66-Jährige schon vor drei Jahren gehen können. Doch private Gründe hielten ihn ab. Dass er dann nicht wie geplant dieses Frühjahr gegangen ist, hängt mit seiner Nachfolgerin zusammen, die er noch einarbeiten will.

Marina König hat ihren Dienst am 1. Oktober begonnen. „Sie hat ebenfalls Erfahrung im Feuerwehrdienst“, sagt Ladenberger schmunzelnd. THW und Feuerwehr hätten unterschiedliche Einsatzgebiete, weshalb sie in keiner Konkurrenz zueinander stünden, betont der 66-Jährige, auch wenn dies immer wieder thematisiert werde. „Und die Grundidee ist gleich: Wir alle wollen etwas Vernünftiges schaffen zum Wohl der Gesellschaft.“

„Rundreise“ mit Nachfolgerin

Aktuell stellt Ladenberger seine Nachfolgerin den pfälzischen THW-Ortsverbänden vor. Soweit es Corona zulässt, will er mit ihr auch Partner aus der örtlichen Gefahrenabwehr, also Feuerwehr und Polizei, besuchen, so der Darsteiner.

Ab Dezember wird Ladenberger dann mehr Zeit für seine Familie, die zwei Enkelkinder, das große Haus und sein Amt als Ortsbürgermeister haben. Auch ein Trip durch Europa mit dem Wohnwagen steht auf der Liste. „Und dennoch wird mir künftig etwas fehlen“, ist er sich sicher.