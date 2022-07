Opfer eines Geldbeutel-Diebstahls ist am Samstag gegen 16 Uhr ein Verkäufer im Kräuter- und Gewürzgeschäft „Der magische Garten“ in der Neustadter Friedrichstraße geworden. Laut Polizeibericht nutzte der bislang unbekannte Täter einen kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit, um die Börse mit den Tageseinnahmen zu entwenden. Danach flüchte er zu Fuß über den Hetzelplatz in Richtung Landauer Straße. Er soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine Sonnenbrille getragen haben. Mögliche Zeugenhinweise nimmt der Polizei unter Telefon 06321 8540 entgegen.