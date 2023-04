Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich ist es verpönt im modernen Motorsport, so wie Taylor Barnard am vergangenen Samstag in Hockenheim in seinen Formel-4-Renner stieg. Sein schwarzer Rennoverall war ganz ohne Werbeaufnäher. Am Sonntag war beim Nachwuchspiloten des Neustadter BWR-Teams dann dieser Malus behoben.

Aber warum? Teamchef Erich Baumgärtner schmunzelt. „Es ist eine dieser Geschichten, die zu diesem Jahr passen“, sagt der 62-jährige Ingenieur. Denn in der Premierensaison seines Rennstalls