Es hat geklappt: Die Stadt Neustadt erhält einen kräftigen Schluck aus der großen Pulle des Bundesprogramms „Neustart Kultur“. Eingesetzt wird das Geld für ein buntes Kultursommer-Programm, mit dem möglichst vielen Bürgern die Wiederbegegnung mit echter Live-Kultur ermöglicht werden soll. Das Hauptanliegen aber besteht darin, Künstlerinnen und Künstlern endlich wieder Auftrittsmöglichkeiten zu eröffnen.

„Das Wichtigste ist, dass die Künstler endlich mal wieder richtige Gagen bekommen“, unterstreicht die neue Neustadter Kulturmanagerin Heike Hinkelmann Sinn und Zweck der Aktion. Das von der Kulturstiftung des Bundes organisierte Förderprogramm mit dem Titel „Kultursommer 2021“ sei ziemlich kurzfristig vor Ostern herausgekommen, berichtet sie. Und gerade einmal drei Wochen Zeit blieben bis zum Ende der Bewerbungsfrist. Nicht viel, wenn man auch noch Gespräche mit Partnern führen und Eigen- und Drittmittel in nicht unerheblicher Höhe freischaufeln muss.

Fast schon von Glück kann man da sprechen, dass im Kulturetat unter anderem noch Mittel vom coronabedingt abgesagten Künstlersymposium „Art Exchange“ zur Verfügung standen. So können die 224.000 Euro vom Bund mit 56.000 Euro aus dem Säckel der Stadt und einiger der beteiligten Kulturvereine sowie noch einmal 21.000 Euro von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur aufgestockt werden.

Veranstaltungen im öffentlichen Raum

Finanziert werden sollen mit dem insgesamt 30,5 Millionen Euro schweren Programm Aktivitäten der freie Kunstszene vor Ort – und zwar mit Veranstaltungen vor Live-Publikum im öffentlichen Raum und möglichst open-air. „Das Konzept in Neustadt sieht eine experimentelle Spielwiese mit verschiedenen Standorten in der Stadt und den Ortsteilen vor – mit zahlreichen Veranstaltungen vor kleinem Publikum und alles bei freiem Eintritt“, präzisiert Hinkelmann. Wie das Programm genau aussieht, muss noch festgelegt werden. Der Start ist jedenfalls für Anfang Juli geplant, das Ende relativ offen. „Kultursommer“ ist da ein dehnbarer Begriff. Der Bund lässt auch noch Veranstaltungen im Dezember durchgehen. Sobald der Terminkalender steht, wird er rechtzeitig unter anderem unter www.neustadt.eu/kultursommer veröffentlicht.

Klar ist bereits, dass der Neustadter Kultursommer 2021 eine experimentelle Spielwiese für Livekultur, geprägt von Crossover-Begegnungen in Innenhöfen der historische Altstadt, in Gärten, Parkanlagen, auf Feldern und Marktplätzen in der Innenstadt und den Weindörfern Neustadts sein wird. Pop-up und kurzformatige Auftritte sollen den Charakter der Kulturevents prägen – experimentell treffen dabei Alte Musik, Neue Musik, Performance und Improvisation aufeinander.

Bereits etliche feste Zusagen

„Um Kulturbegeisterte neugierig zu machen, sei verraten, dass es beispielsweise um den Rohrgrasanbau für Mundstücke von Holzblasinstrumenten geht, man mit der Performance ,Walks of Beauty’ die Natur neu erleben kann und die Blue Note Big Band auf der Wolfsburg spielen wird“, verrät Oberbürgermeister und Kulturdezernent Marc Weigel.

Fest zugesagt hätten ihre Teilnahme bereits unter anderem die Fördergemeinschaft Herrenhof, der Kunstverein, der Kulturverein Wespennest, das „Theater in der Kurve“, das „Mandelring Quartett“, die „Blue Note Big Band“, Tine Duffing und ihre Performance-Truppe „Cocoon“, das „Projekt 51“ aus Lachen-Speyerdorf, die Lautenistin Andrea Baur und der Cellist Peter Tilling, zählt Hinkelmann auf. Der Kulturverein plane dabei zum Beispiel eine Aktion in den Höfen der Altstadt, die an die Tradition der „Hofkultur“ anknüpft, das „Theater in der Kurve“ einen performativen Kultur-Jahrmarkt und das „Mandelring Quartett“ die schon mehrfach verschobene musikalische Einweihung seines neuen Musikgewölbekellers am heimischen Mandelring. „Die freischaffende Kulturszene wagt mit kreativen Ideen den Neustart“, gibt Hinkelmann dazu als Motto aus und verspricht, dass die Vielfalt der Angebote es jedem, der mag, ermöglichen sollte, der Kultur zu begegnen – und zwar live und nicht vorm Bildschirm.