Das „Kulturweinfest in Matterns Park“ war über viele Jahre der publikumsträchtige Beitrag des Kulturvereins Wespennest zum „Haardter Weinfest auf der Straße“. Das „Wespennest“ gibt es inzwischen nicht mehr, das „Kulturweinfest“ aber hat überlebt. Die Gruppe, die es organisiert, gehört jetzt zum Theater- und Kulturförderverein Hambach (THUK) und hat für die Premiere unter neuer Flagge wieder sechs Konzerte für die Zeit von Freitag bis Christi Himmelfahrt organisiert.

„Die meisten aus der bisherigen Weinfestgruppe sind noch dabei, und es sind sogar ein paar Jüngere dazu gekommen“, sagt Bernadette Boebel-Mattern, eine der Aktiven. Ähnlich sei es beim ausgewählten Programm, einige der Bands hätten schon bei früheren Weinfesten im Hof des ehemaligen Weinguts gespielt, andere seien jetzt erstmals eingeladen worden. Die Gruppe habe für das Kulturweinfest in Haardt einen offiziellen Veranstalter gesucht, der THUK habe das gern übernommen, ergänzt Leni Bohrmann, die Vorsitzende des Hambacher Vereins. Wie auch früher schon gestalteten die ehemaligen Wespennestler das Programm eigenständig, „wir stehen aber in regem Kontakt und haben angeboten zu helfen“, so Bohrmann.

Erstmals wieder ein Kinderprogramm

Boebel-Mattern verweist darauf, dass diesmal nach einigen Jahren Unterbrechung erstmals wieder ein Kinderprogramm angeboten werde. Nicht verändert habe sich das kulinarische Angebot, das sich vom üblichen Weinfest-Essen unterscheidet. Auch steht jeden Tag ein Tagesgericht auf der Karte. Los geht es in dem ehemaligen Weingut mit seinem beeindruckenden Park am Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, mit „The Schogettes“, einer Frauenband aus Mannheim, die es bereits seit 2002 gibt. Unter dem Motto „MA-Town from the Bottom of our dirty Souls“ spielen „The Schogettes“ vor allem Soul und Motown-Musik.

Deutschsprachige Rockmusik für Kinder bietet das „Trio Polterweide“ am Samstag, 13. Mai, ab 18 Uhr. Natürlich dürfen auch Erwachsene dabei sein. Erneut in Richtung Funk und Soul geht es am gleichen Tag ab 20 Uhr mit „Annie Questions?“. Die Gruppe aus der Region spielt teils eigene Songs, teils Standards im Stil des Phillysounds und der Discomusik, aber auch mit Ausflügen zu Rhythm’n’Blues und Latin.

Abschluss mit Olli Roth

Bei Kaffee und Kuchen im Park können es sich die Besucher dann wieder am Sonntag, 14 Mai, gut gehen lassen. Ab 13 Uhr spielt die vor allem im Raum Karlsruhe und Südpfalz aktive „Latin & Rock Company“ lateinamerikanische Rockmusik. Von 13.30 bis 16.30 Uhr können zudem Kinder in einer Kreativ-Werkstatt ihre künstlerischen Fähigkeiten entdecken oder sich austoben.

Dann ist erst einmal zwei Tage Pause, denn am Montag und Dienstag sind beim „Weinfest auf der Straße“ fast alle Ausschankstellen geschlossen. Weiter geht es am Mittwoch, 17, Mai, um 20 Uhr mit der „Gary Singer Group“, die Rocksongs von „ZZ Top“ über Lenny Kravitz bis zu den „Red Hot Chilli Peppers“ im Repertoire hat.

Am Donnerstag, 18. Mai, Christi Himmelfahrt und letzter Tag des Weinfestes mit dem traditionellen Schubkarre-Rennen über den Mandelring, endet auch das Konzertprogramm in Matterns Park – und zwar mit dem Sänger und Gitarristen Olli Roth, der ab 13 Uhr seine One-Man-Show mit eigenen Liedern und Coverversionen aus Pop, Rock, Country, Blues und Soul offeriert. An diesem Tag gibt es auch wieder Kaffee und Kuchen und von 13.30 bis 16.30 Uhr erneut eine Kreativ-Werkstatt für Kinder.