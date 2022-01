Lange stand coronabedingt in der Reihe „Von-Busch-Hof konzertant“ kein Kinder- und Familienkonzert mehr auf dem Programm, doch jetzt ist es wieder soweit: Am 5. Februar ist „Der kleine Prinz“ als musikalische Abenteuergeschichte für Klaviertrio und Sprecherin zu erleben. Den Erzählerpart übernimmt eine Lokalmatadorin.

Die berührende Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry mit dem berühmten Leitsatz „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar!“ wurde von dem Heidelberger Komponisten und Cellisten Martin Bärenz mit viel Musik für Flöte, Violoncello und Klavier zu einem für Kinder ab etwa sechs Jahren konzipierten Konzert aufbereitet, das im Juli 2021 in Heidelberg seine Premiere erlebte. Schon dort war die Freinsheimer Schauspielerin und Sängerin Ilona Christina Schulz als Erzählerin mit von der Partie und schlüpfte auch in die Rolle des Piloten, der in der Sahara notlanden muss und in seiner Einsamkeit dem kleinen Prinzen begegnet, der ihm von tausend spannenden Erlebnissen berichtet.

Der Song „Hey, kleiner Prinz“ lädt zum Mitsingen ein

In Freinsheim ist das Programm in einer Produktion der Landesstiftung „Villa Musica“ zu erleben, die bislang erst einmal in Schloss Engers bei Neuwied, dem Stammsitz der Stiftung, aufgeführt wurde. Den musikalischen Part übernehmen drei junge „Villa Musica“-Stipendiaten: Theodore Squire (Querflöte/Shaker), Timothy Hopkins (Violoncello/Triangel) und Kasumi Yui (Klavier). „Es gibt auch einen sehr eingängigen Mitmachsong mit dem Titel ,Hey, kleiner Prinz’, der mehrfach von allen Besuchern zusammen gesungen wird“, sagt Ilona Christina Schulz, die natürlich nicht zum ersten Mal in Freinsheim als „Geschichtenerzählerin“ bei Kinderkonzerten zu erleben ist. Auch mit Martin Bärenz hat sie schon öfter zusammengearbeitet, so zum Beispiel bei „Pinocchio“, der 2015 in der Von-Busch-Reihe zu Gast war.

Info

Das Familien- und Kinderkonzert „Der kleine Prinz“ steht am Samstag, 5. Februar, um 17 Uhr im Von-Busch-Hof in Freinsheim auf dem Programm. Karten (Einheitspreis: 6 Euro) unter www.vbh-konzertant.de oder über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim. Für Personen über 12 Jahre gilt die 2G-Plus-Regelung. Die Jüngeren gelten als geimpft und benötigen keinen zusätzlichen Testnachweis.