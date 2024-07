Eines der „Außenkonzerte“ des Neustadter Orgelsommers, diesmal in der ehemaligen Klosterkirche in Lambrecht, begeisterte am Sonntag zahlreiches Publikum mit einer deutsch-italienischen Melange und Stefano Molardi als Gastinterpret an der barocken Geib-Orgel.

Hatte Stefano Molardi am Vortag, bei der Orgelnacht, im Quartett-Reigen mit den südeuropäischen Kollegen Matteo Venturini und Rui Paiva sowie Simon Reichert tatsächlich mit Orgel-Preziosen