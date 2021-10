Der Impfbus macht auch Halt auf Sportplätzen. Am 9. Oktober, 11 bis 19 Uhr, steht er beim SV Geinsheim. „Das Augenmerk liegt auf den Jugendspielern“, sagt Ronald Helf, Vorsitzender des SV Geinsheim.

Die Sportjugend Pfalz unterstützt die Impfkampagne des Landes in der Corona-Pandemie: Gerade die Einschränkung, dass beim Sporttreiben lediglich 25 „nicht-immunisierte“ Sportler mitmachen dürften, treffe besonders die Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen, informiert die Sportjugend.

Weil die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission, Stiko, für diese Altersgruppe erst deutlich später ausgesprochen worden sei, sei der Impffortschritt bei Kindern und Jugendlichen deutlich niedriger als in den Altersgruppen der Erwachsenen. „Daher suchen wir Vereine, die sich an der Impfkampagne beteiligen und Interesse am Besuch eines Impfbusses in den Monaten Oktober und November haben“, informiert die Sportjugend auf ihrer Internetseite. „Dabei unterstützen wir auch Kooperationen mehrerer Vereine vor Ort beziehungsweise der ansässigen Schulen.“

