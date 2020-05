Brandenburg und Thüringen haben ihre Museen und Ausstellungshäuser bereits wieder geöffnet. Für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin gibt es konkrete Daten im Mai. In Rheinland-Pfalz ist in dieser Richtung noch nichts zu hören. Der Kunstkreis des Herrenhofs stünde in den Startlöchern.

„Unser großer Wunsch wäre, dass wir die Deutsch-Ausstellung noch in irgendeiner Form zeigen können“, sagt Hermann Bleiholder. Zur Erinnerung: Die Schau mit Werken des Bildhauers Karl-Heinz Deutsch und seiner Tochter Alexandra steht seit März fertig aufgebaut in der Herrenhof-Kunsthalle, doch gesehen hat sie kaum jemand, weil genau am Wochenende der Vernissage die Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft trat. „Wir lassen sie stehen, bis wieder geöffnet werden kann“, sagt Wolfgang Hey, Bleiholders Kollege im Kunstkreis – notfalls bis in den Sommer hinein und mit

Denn die nächsten beiden Ausstellungen mit der Neustadter Künstlerin Dorothee Aschoff und dem Künstlerbund Speyer sind eh schon auf 2021 verschoben. Was mit der großen Phantasten-Ausstellung „Art imaginär“ im Oktober wird, weiß derzeit keiner. Platz um Abstandsregelungen einzuhalten, wäre in der 600 Quadratmeter großen Kunsthalle nach Bleiholders und Heys Auffassung genug. Auch eine Einbahnstraßenregelung ließe sich leicht realisieren.

Während kulturell im Herrenhof derzeit alles ruht, gehen die Sanierungsarbeiten unter der Regie der Landesbaubehörde unverdrossen weiter. Gerade wird das Dach der Parkvilla neu gedeckt. Als nächstes sind Fenster und Fassade dran. Im Kelterhaus wird im Juni ein neuer Personenaufzug eingebaut