Ibrahim Mastrorocco schrieb am Sonntag Vereinsgeschichte: Nachdem er im Spiel des 1. FC 08 Haßloch beim SV Südwest Ludwigshafen in der 58. Minute eingewechselt worden war, gelang ihm innerhalb von 18 Minuten ein Quadrotrick.

Er schoss vier Tore in Folge ohne zwischenzeitliche Treffer eines eigenen oder fremden Spielers. Der Endstand: 5:0. Dies hatte zumindest in dem vergangenen 50 Jahren kein weiterer 08-Spieler in einem Punktspiel geschafft.

Herr Mastrorocco, waren Sie sauer, weil Sie zunächst nur auf der Bank saßen?

Nein, das war zu erwarten, da ich in der vergangenen Woche urlaubsbedingt nicht trainiert hatte.

War Ihnen Exprofi Demir Hotic, der inzwischen den SV Südwest trainiert, bekannt?

Seine Erfolge kannte ich nicht. Das liegt an meinem noch jungen Alter.

Haben Sie viermal getroffen, weil Sie von den Ludwigshafener Spielern nicht richtig gedeckt wurden?

Da ich erst gut eine halbe Stunde vor Schluss frisch reinkam und der Gegner zu diesem Zeitpunkt schon etwas müde wirkte, konnte ich meine Chancen gut nutzen.

War der Sieg letztendlich auch in der Höhe verdient?

Ja, da wir hinten kaum etwas zugelassen haben und noch mehr Chancen verwerten gekonnt hätten.

Interview: Thomas Dill-Korter