Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf so mancher Festtafel wird an Ostern Pfälzer Spargel kredenzt werden. Gerade hat Andreas Renner in Neustadt die ersten Stangen gestochen. Der erfahrene Landwirt hat das Quartier Christ übernommen.

Bei der Spargelernte wird Gärtnermeister Ralf Christ diesmal nicht mehr auf den Feldern unterwegs sein. Über 25 Jahre hat er das Quartier Christ an der ehemaligen Turenne-Kaserne im Le Quartier