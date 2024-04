Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ralph Gelbert ist viel unterwegs auf dem Globus. Vor wenigen Tagen erst kam er aus Irland zurück, im Januar/Februar war er in Südafrika, nächste Woche reist er schon wieder weiter nach Venedig. Dazwischen eröffnet der Neustadter Maler am Sonntag noch mal eben eine Einzelausstellung im Mußbacher Herrenhof, nur fünf Auto-Minuten von seinem Atelierhaus in Königsbach entfernt. Es ist die erste so große Schau des international vernetzten Künstlers in seiner Heimatstadt seit vielen Jahren.

Auch der Titel „Call me Gelbert“, den der 54-Jährige der Schau gegeben hat, deutet die internationalen Beziehungen eines Mannes an, der auf Ausstellungen auf