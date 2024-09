Ein kostenfreier „Best Practice Kongress“ der Initiative „Sportverein der Zukunft“ bietet Vereinen eine Ideenschmiede. und den Austausch über Digitalisierungsprojekte.

Am 28. September gibt es im Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg einen „Best Practice Kongress“ der Initiative „Sportverein der Zukunft“. Darüber informiert der Sportbund Pfalz auf seiner Internetseite.

Der kostenfreie Kongress richte sich an alle Vereine des Sportbundes Pfalz, des Badischen Sportbundes Nord sowie der Sportkreise Bergstraße (Hessen) und Worms (Rheinhessen). Hierbei haben laut Sportbund Pfalz alle Vereinsvertreter zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, sich von Digitalisierungsprojekten aus den Bereichen Organisation, Mitgliederwesen, Kommunikation und Sportangebot inspirieren zu lassen. Außerdem könnten alle Teilnehmenden sich innerhalb des Kongresses Feedback sowie Hilfestellungen zu ihren Digitalisierungsideen oder -vorhaben holen, sich mit anderen digitalinteressierten Vereinsvertretern aus der Region vernetzen und sich mit bereits gecoachten Vereinen aus der Initiative austauschen.

Ein Höhepunkt des Kongresses: die Ideenschmiede. Hierbei haben Vereine die Möglichkeit, ihre Ideen und Visionen zu einem Digitalisierungsprojekt vorzustellen. Diese werden anschließend in der Gruppe diskutiert. Die Coaches von „Sportverein der Zukunft“ geben Feedbacks.

Der Vorbereitungsaufwand sei sehr gering: „Sie stellen Ihre Ideen einfach entlang der nachfolgenden drei Fragen vor: Welche Projektidee möchten Sie vorstellen? Welche Probleme möchten Sie mit dieser Projektidee lösen? Welche Ziele verfolgen Sie mit der Umsetzung der Projektidee und was soll erreicht werden?“

Kontakt

Wer Interesse hat, an der Ideenschmiede teilzunehmen, soll seine Antworten zu den genannten Fragen bis 15. September mit dem Betreff „Ideenschmiede“ per E-Mail an info@sportverein-der-zukunft.de schicken. Das Team von „Sportverein der Zukunft“ meldet sich anschließend.