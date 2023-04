Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist so tief im Süden sicher noch nicht bei jedem angekommen, aber Deutschland und Dänemark feiern 2020 unter Schirmherrschaft ihrer Außenminister ein „kulturelles Freundschaftsjahr“. In dessen Zeichen stand am Sonntag auch das sechste Solokonzert des Neustadter Orgelsommers, bei dem David Bendix Nielsen, seit diesem Monat Organist der Markuskirche in Kopenhagen, virtuose Interpretationen nordischer Meister lieferte.

Die politischen Grenzen zwischen Deutschland und Dänemark haben im Lauf der Geschichte mehrfach gewechselt, musikalisch zeigen sie sich ohnehin fließend. Der Lübecker Komponist