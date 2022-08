Schöne, bemerkenswerte, berührende Filme bieten sich immer wieder in der Kunstfilmreihe „Arthouse“ des Neustadter Roxy-Kinos. Die neue Staffel startet am Montag nun aber sogar mit einem kaum noch zu toppenden Superlativ: Auf dem Programm steht „Der beste Film aller Zeiten“, eine spanische Satire über die Filmbranche mit hochkarätigen Darstellern wie Penélope Cruz und Antonio Banderas.

Als ein Multimilliardär beschließt, einen unvergesslichen Film zu drehen, ist nur das Beste gut genug. Die Rechte an einem Bestseller werden eingekauft, die exzentrische Filmemacherin Lola (Penélope Cruz) als Regisseurin rekrutiert. Als Hauptakteure vorgesehen sind Félix (Antonio Banderas), eine Schauspiellegende mit enormem Talent, aber noch größerem Selbstbewusstsein, und Iván (Oscar Martínez), ein Enfant terrible der Theaterwelt, die gegensätzlicher nicht sein könnten und sich mit ihren gewaltigen Egos gegenseitig kräftig im Weg stehen. Doch irgendwie gelingt es dann doch, den Film in den Kasten zu bekommen. „Den Hauptdarstellern merkt man den Spaß an, mit dem sie sich selbst aufs Korn nehmen, ohne dass der Film zur Klamotte wird“, urteilte die Kinozeitschrift „Cinema“. Von einem „ultra-selbstbezüglichen Werk, das sich im Narzissmus seiner Hauptfiguren suhlt, reduziert auf alberne Klischees“, schrieb dagegen die „Süddeutsche Zeitung“. Regie bei diesem irgendwie sehr almodóvaresken Streifen führt das argentinische Filmemacher-Duo Gastón Duprat und Mariano Cohn.

Berlinale-Gewinner aus Spanien

Mit „Alcarràs – Die letzte Ernte“ steht zudem noch ein zweiter spanischer Film auf dem „Arthouse“-Programm. Der zweite Spielfilm der erst 35 Jahre alten Regisseurin Carla Simón, der bei der diesjährigen Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde, erzählt von einer Familie im ländlichen Katalonien, die sich mit dem Verlust ihrer gepachteten Pfirsichplantage konfrontiert sieht, die einem Solarpark weichen soll. „Mit Bildern, die zwischen der rauen Weite des Landes und der Enge dieses sommerlichen Familienlebens wechseln, lässt Carla Simón eine bedrohte Idylle entstehen: die zum Untergang verdammte Utopie einer intakten Beziehung zwischen Mensch und Erde“, urteilte erneut die „Süddeutsche“. Gedreht wurde fast ausschließlich mit Laiendarstellern aus der Region um die Stadt Alcarràs im südlichen Katalonien, in der die Regisseurin selbst aufgewachsen ist.

Juliette Binoche geht putzen

Der Umstand, dass vor allem nicht-professionelle Schauspieler zum Einsatz kamen, verbindet diesen Film mit dem französischen Sozialdrama „Wie im echten Leben“, bei dem Juliette Binoche die einzige Profidarstellerin ist. Sie spielt eine Schriftstellerin, die in der Normandie undercover als Reinigungskraft anheuert, um die prekären Arbeitsbedingungen kennenzulernen. Sie erlebt die wirtschaftliche Verwundbarkeit und soziale Unsichtbarkeit der Frauen, entdeckt aber auch die gegenseitige Hilfe und Solidarität dieser „Arbeiterinnen im Schatten“. Der Film ist eine Adaption des Erfahrungsberichts „Putze: mein Leben im Dreck“ der Journalistin und Autorin Florence Aubenas.

Woody Allens Hommage ans europäische Kino

Spanien und selbstreferentielles Kino? An diesen beiden Punkten knüpft auch „Rifkin´s Festival“, der 2019 noch vor Corona abgedrehte neueste Streich von Woody Allen, an. Der bislang vor allem als Nebendarsteller in Fernsehserien wie „Star Trek: Deep Space Nine“ oder „Young Sheldon“ hervorgetretene Wallace Shawn spielt hier den New Yorker Filmdozenten Mort Rifkin, der seine Frau als Anhängsel zu den Filmfestspielen in San Sebastián begleitet und sich hier in eine ortsansässige Ärztin (Elena Anaya) verliebt. Um diese wiedersehen zu können, entwickelt er immer neue Gebrechen. Während seine zarte Liebe unerwidert bleibt, hat seine Gattin Sue (Gina Gershon) allerdings zeitgleich eine sehr handfeste Affaire. In (Tag-)Träumen denkt Mort immer wieder über sein bisheriges Leben und seine Beziehung zu Sue und der Ärztin nach. Dabei führen ihn seine Träumereien in Szenen, die bekannte europäische Filmklassiker zitieren, so hat Christoph Waltz einen Auftritt als schachspielender Tod im Stil von Ingmar Bergmans „Das siebente Siegel“. Die Kritik zeigte sich in der Einordnung des Films sehr gespalten: „Vielschichtig und warmherzig“ urteilten die einen, „Nach mehr als 50 Filmen hat uns Woody Allen nichts mehr zu sagen“ die anderen.

Das Leben des Manfred Deix

Österreich, nicht unbedingt als großes Filmland bekannt, ist in der „Arthouse“-Staffel diesmal gleich mit zwei Beiträgen vertreten: „Willkommen in Siegheilkirchen“ ist ein biografischer Animationsfilm über den 2016 verstorbenen Cartoonisten Manfred Deix, der den von Deix geprägten. „teigigen“ Figurenstil aufgreift und zugleich von dessen Jugend in der erzkonservativen und nazistischen österreichischen Provinz der 1960er Jahre erzählt. „Satire trifft hier auf Coming-of-Age und Biopic“, charakterisiert es kino.de. Etwa in der gleichen Zeit beginnt die Handlung von „Märzengrund“. Im Mittelpunkt steht hier der sensible Sohn eines reichen Großbauern im Zillertal (als Junge: Jakob Mader, als Erwachsener: Johannes Krisch), der sich vor der Erwartungshaltung der Gesellschaft in die Berge flüchtet. Mit von der Partie ist auch Verena Altenberger, die an diesem Sonntag beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen mit einem der beiden Preise für Schauspielkunst ausgezeichnet wird.

Ein kinoverrücktes Ehepaar

Und auch zwei Dokumentationen bietet die Kunstfilmreihe diesmal auf: „Die Gregors – Komm mit mir in das Cinema“ von Alice Agneskirchner ist eine Hommage an das Ehepaar Erika und Ulrich Gregor, das die Filmkultur in Westberlin und darüber hinaus über Jahrzehnte hinweg geprägt hat und – obwohl beide inzwischen fast 90 – bis heute immer noch jeden Tag zusammenarbeitet. Sie gründeten 1970 mit dem Berliner Programmkino „Arsenal“ das erste nichtkommerzielle Kino in Deutschland, reisten rund um die Welt, um ungewöhnliche Produktionen zu finden, und zeigten zum Beispiel als erste in diesem Land Filme von Andy Warhol und Jim Jarmusch, Klassiker wie Tarkowskis „Stalker“ oder Claude Lanzmanns „Shoah“, aber auch ostasiatische Martial-Arts-Streifen.

Lach’ alle Sorgen einfach weg!

„Mission: Joy“, der zweite Dokumentarfilm, schließlich stammt von dem Amerikaner Louie Psihoyos und gewährt einen intensiven Einblick in die außergewöhnliche Freundschaft zweier der bedeutendsten spirituellen Leitfiguren unserer Zeit: des Dalai Lama und des Ende vergangenen Jahres verstorbenen Erzbischofs Desmond Tutu. In Gesprächen offenbaren die beiden Persönlichkeiten, die sich selbst als schelmische Brüder bezeichnen, ihre immense Lebenserfahrung und die Weisheit ihrer jeweiligen Weltreligion. Ihre Botschaft: Freude ist ein Heilmittel für die heutige Zeit. Passend dazu bieten vor den beiden Vorführungen am 26. September die Lach-Yoga-Lehrerinnen Edith Frei aus Neustadt und Karin Trieb aus Freimersheim Lach- und Atemübungen an. Sorgen, die man am besten weglacht, gibt es schließlich genug.

Termine

Die Filme der Kunstfilmreihe „Arthouse“ laufen in den betreffenden Wochen jeweils montags um 17.30 und 20 Uhr sowie mittwochs um 17.30 Uhr im Neustadter Roxy-Kino: „Der beste Film aller Zeiten“ am 29. und 31. August, „Wie im echten Leben“ am 5. und 7. September, „Rifkin’s Festival“ am 12. und 14. September, „Willkommen in Siegheilkirchen“ am 19. und 21. September, „Mission: Joy“ am 26. und 28. September, „Märzengrund“ am 10. und 12. Oktober, „Alcarràs“ am 17. und 19. Oktober und „Die Gregors - Komm mit mir ins Cinema“ am 24. und 26. Oktober. In der Woche des „Tags der Deutschen Einheit“ setzt die Reihe aus. Weitere Infos unter www.roxy.de.