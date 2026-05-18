Die Geschichte soll nicht nur unterhalten, sondern die Leser(innen) auch zur persönlichen Entwicklung anregen.

Der Maikammerer Andreas Hecke ist von Haus aus Humanmediziner, und genauso wichtig wie das körperliche ist ihm dabei das seelische Befinden seiner Patienten, Seit 2010 veröffentlichte er deshalb bereits mehrere Gedichtbände und Ratgeber mit spirituellem, philosophischem, meditativem und/oder therapeutischem Inhalt – zuletzt 2023 „Erfolgreich durch Lieben“. Jetzt hat er nach zweijähriger intensiver Arbeit sein bislang umfangreichstes Buchprojekt abgeschlossen: eine Roman-Trilogie mit dem Titel „Felix bei Omnan dem Weisen“.

„All meine Bücher haben den Grundgedanken, den Menschen zu helfen, ihr Leben bewusster, glücklicher, gesünder und mit mehr Liebe zu meistern und letztendlich so zu einer besseren Welt beizutragen“, sagt der 69-Jährige, der seit 1990 in Maikammer in einer Ärztegemeinschaft praktiziert – inzwischen aber nur noch elf Stunden pro Woche, weshalb er jetzt auch mehr Zeit zum Schreiben hat. Obwohl von der Fachrichtung her Internist, seien ihm psychologische Themen und die Begleitung von Menschen in ihren Nöten schon immer sehr wichtig gewesen, wichtiger jedenfalls als der Tunnelblick nur auf das einzelne innere Organ und sein Funktionieren, erklärt er, „weswegen ich mich auch in psychosomatischer Medizin und als Hypnosetherapeut und Coach ausbilden ließ“.

Ausgangspunkt für das Felix-Projekt war nun die ganz konkrete Beschäftigung mit der Glücksforschung: „Als ich das Buch ,Glücklich sein’ von Sonja Lyurbomirsky, einer russisch-amerikanischen Psychologie-Professorin las, eine wissenschaftliche Zusammenstellung der aktuellen Glücksforschung, war ich begeistert, dass ich meine langjährigen Erfahrungen als Arzt und Therapeut bestätigt sehen konnte“, berichtet Hecke. So habe er zunächst einen die Glückstrategien zusammenfassenden Ratgeber erstellen wollen, dann jedoch erkannt, dass bei dieser Vorgehensweise „das Leben“ fehle, und deshalb auf die Romanform umgeschwenkt.

Ein Mittvierziger steckt in der Sinnkrise

Sein Hauptprotagonist ist der im Titel genannte Felix Gärtner, der seit über zwei Jahrzehnten pflichtbewusst den vom Vater übernommenen Friseur-Salon führt, mit Mitte 40 aber in einer tiefen Sinnkrise steckt. Da fällt der Bericht eines Kunden, der von seinem Besuch bei einem Weisen im fernen Thailand berichtet, auf fruchtbaren Boden, und Felix – schon vom Namen her auf das Thema Glück abonniert – steigt, ohne lang nachzudenken, in den Flieger nach Bangkok.

„Thailand, die Natur, die Tempel, die Freundlichkeit der Menschen, ihr Glauben, hat mich während einer Reise vor einigen Jahren sehr beeindruckt“, unterstreicht Hecke, der sich selbst als spirituellen Menschen beschreibt, Auch vom Buddhismus und der buddhistischen Psychologie hat er wesentliche Anregungen bezogen, auch wenn er sich fest im christlichen Glauben verankert sieht. Die Verhaftung an materielle Dinge loszulassen, Mitgefühl zu leben, aktiv zu helfen und Bescheidenheit zu pflegen, wie es der Buddhismus lehrt, seien aber sicherlich Aspekte, die auch unserer westlichen Kultur guttun würden und die zudem „absolut den Erkenntnissen der Glückspsychologie entsprechen“. Aus diesem Amalgam entstand so die zweite Haupt- und Titelfigur, Omnan, ein bescheidener Weisheitslehrer, der in einfachen Verhältnissen in der Nähe von Chiang Mai im bergigen Norden Thailands lebt, Felix wird sein Schüler, und auch die Liebe läuft ihm, der von seiner Ehefrau abserviert wurde, in Gestalt einer Einheimischen über den Weg ...

Die Bände 2 und 3 folgen noch in diesem Jahr

Seiner Machart nach ist „Felix bei Omnan dem Weisen“ allerdings kein reiner Roman, sondern ein Hybrid, bei dem nach fast jedem der kurzen Artikel integrierte Reflexionsseiten unter der Überschrift „Raum für persönliche Erkenntnisse“ dazu einladen, das Gelesene selbst mit Notizen zu verarbeiten. Dass sein Buch vielleicht das erste sei, das Glücksforschung in Roman-Form packe, wie Hecke in den Raum stellt, stimmt zwar nicht – spontan fällt einem zum Beispiel François Lelords Roman „Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“ ein, der in den Nuller-Jahren ein Weltbestseller war –, aber der Ansatz ist doch originell. Mit Lelord teilt Heckes Buch, dass es sehr solide und eingängig geschrieben ist.

Bislang liegt von der Trilogie zwar erst der erste Band vor, an dessen Ende Felix mit vielen neuen Erkenntnissen für sein Leben nach Deutschland zurückkehrt. Aber auch die beiden Anschlussbände sollen noch in diesem Jahr erscheinen: Band 2 mit dem Untertitel „Wege der Heilung“ bereits im Juni, Band 3, „Die Macht der Liebe“, dann zwei Monate später.

Lesezeichen

Andreas Hecke: Felix bei Omnan dem Weisen. Band 1: Die Schlüssel zum Glück. BoD – Books on Demand, Taschenbuch, 260 Seiten, 14 Euro. Der Roman ist über den regulären Buchhandel oder unter www.dr-hecke-buecher.de zu bestellen. Ausgesuchte regionale Buchhandlungen und Läden wie das „Haus der Geschenke“ in Maikammer, Quodlibet in Neustadt, der „Lesebär“ in Edenkoben oder der „Buchmarkt“ in Bad Dürkheim haben ihn auch vorrätig. Wie schon bei Heckes früheren Büchern kommen die Verkaufserlöse auch hier der Christoffel-Blindenmission zugute.

