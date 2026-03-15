Wie ein Kater das Leben eines schrulligen Alten auf den Kopf stellt: Das hessische Kindertheater „Kiwi“ bezaubert im Saalbau das Publikum mit wunderbarer Bühnenadaption.

Wie das Schicksal in Person der besorgten Nachbarin Beda so spielt: Eines Tages gibt sie dem schrulligen alten Pettersson eine Holzkiste mit der Aufschrift „Findus grüne Erbsen“, und er findet darin einen frechen, kleinen Kater – und das Glück einer einzigartigen Freundschaft. Es ist schon ein seltsames Gespann, der seelenvolle alte Mann mit dem turmhohen Strohhut und der agile gestreifte Kater, der neben dem Miau-Miau auch die menschliche Sprache vorzüglich und durchaus hintergründig beherrscht. Und größtenteils Unsinn im Kopf hat. Zwei fast aus der Welt gefallene und doch irgendwie so herrlich hiesig ausstaffierte Typen hat der Autor Sven Nordqvist da in dem schwedischen Dorf mit einer Schar affektierter, kaffeeklatschenden Hühnern und einem miesepetrigen Nachbarn in die Welt gesetzt.

Immer aufs Neue lässt der gutmütige Pettersson den Schrullen seines Katers freien Lauf; würzt er doch sein Dasein mit Verrücktheiten, mit Momenten des Scheiterns und wieder Aufrappelns und vor allem – mit einer Riesenportion schnurriger, anschmiegsamer Liebe.

Drei Mal Geburtstag feiern

Jochen Meier, der Patron einer mehrere Genartionen zurückreichenden Kindertheater-Dynastie hat Episoden der filmischen Vorlage zu einem 90-minütigen Spektakel bearbeitet. Findus’ Eintreffen bei Pettersson, sein Wunsch, drei Mal im Jahr Geburtstag zu feiern und das mit einer Pfannkuchentorte mit Schlagobers fehlten ebenso wenig wie der dornige Weg, diese zu erlangen. Denn erst fehlt das Mehl und kann nicht beschafft werden, weil das Fahrrad einen Platten hat, die Luftpumpe aber im Schuppen liegt und dessen Schlüssel in den Brunnen gefallen ist. Endlich ist die Angel beschafft, um den Schlüssel nach oben zu befördern, da gehen im Freudenrausch des Wiederfindens die Eier zu Bruch. Aber in Erwartung der Torte ist die Hühnerschar natürlich nochmal behilflich. Ende gut alles gut!

Gepfefferte Luftballons

Nach der Pause nimmt das Geschehen erneut an Fahrt auf, wenn es unter Findus’ kreativem Dirigat mit Hilfe eines gepfefferten Luftballons und etwas altertümlicher Pyrotechnik nicht, wie beabsichtigt, dem Hühner mordenden Fuchs, sondern dem ewig nörgelnden Nachbar Gustavsson (Patrick Meier) an den Kragen geht. Und am Ende herrscht wieder eitel Freude.

Vor dem Hintergrund einer authentischen Kulisse, die in Kostüm und Ausstattung den Original-Schauplätzen akribisch folgte, präsentierte das Kiwi-Ensemble ein Kindertheater – fast möchte man sagen – der alten Schule. Ohne Schnickschnack, ganz auf sorgsame kindergerechte Sprache und einer Dramaturgie, die, obwohl sie nie auf der Stelle trat, doch Ruhe und wohlige Behaglichkeit ausstrahlte. Keineswegs fehlte es an Überraschungsmomenten, unerwarteten Knalleffekten, die – sorgsam platziert – umso nachhaltiger wirkten.

Aus dem tierischen Leben abgeguckt

Wenn der Hahn Caruso (Patrick Meier) und Henne Mathilda (Stuart Thirtle) mit den Kratzfüßen scharrten oder Fundus auf dem Boden lag und sich Pfoten und Schnäuzchen putzte, so schien das dem tierischen Leben eins zu eins abgekupfert. Und Pettersson, den etwas verpeilten, liebenswerten Alten (Jörg Meier) hätte man ebenso gerne als Großvater adoptiert wie man mit dem quirligen Findus (David Maier) am liebsten Pferde stehlen gehen würde.

Und vor allem: In jeder Szene, jedem Moment war die große Kinderschar im gut besetzten Saalbau Teil der Performance. Die klar formulierten Texte wurden sorgsam deklamiert und nachdrücklich, aber keineswegs gestelzt über die Rampe geschickt. Und Aktionen und Dialoge boten reichlich Raum für Interaktion aus dem Saal: Es durfte gewarnt, interveniert, angefeuert und viel gelacht werden. Ein Spaß war das fürs Publikum der Drei- bis Sechsjährigen und ebenso für alle, weit jenseits dieses Alterssegments. Im nächsten Jahr kommen die Meiers dann mit „Räuber Hotzenplotz“.