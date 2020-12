Mit einer Duftwolke aus Deo-Spray hat ein Quartett am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht in Haßloch versucht, den Geruch von Marihuana in einem Auto zu überdecken. Vier junge Leute in einem Opel Corsa wollte sich eine Streife der Polizei Haßloch einmal genauer anschauen, als sie „einem wohlparfümierten Innenraum“, so die Polizei, gegenüberstanden. Die Deo-Wolke verzog sich langsam, der Duft von „Gras“ zum Leidwesen der Insassen nicht. Bei einer 18-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim fanden die Beamten acht Gramm der Cannabisblüten. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.