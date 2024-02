Die Lehrer und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums sind am Dienstag gegen 13 Uhr mit einem Schreck davongekommen. Die Brandmeldeanlage der Schule hatte die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ausgelöst wurde der Fehlalarm nach Angaben von Wehrleiter Marco Himmighöfer durch eine übermäßige Nutzung von Deospray in einer der Umkleiden in der Turnhalle. Wer dafür verantwortlich war, sei unbekannt. Auf Anfrage sagte Himmighöfer, der Raum habe stark nach Deo gerochen. Da Brandmeldeanlagen nicht zwischen Rauch- und Deopartikeln in der Luft unterscheiden könnten, komme so etwas hin und wieder vor. Das Gebäude wurde umfassend kontrolliert und im Anschluss an den Hausmeister übergeben. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Haßloch, 18 Wehrleute, die Polizei und ein Rettungswagen.