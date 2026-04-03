Dennis Alexander Volk macht „Storytelling Piano“ – und daraus am 12. April im ausverkauften Saalbau einen Abend zwischen Konzert, Lebensweg und leisem Staunen.

Herr Volk, Sie verbinden Klavierspiel mit Geschichten. Wann war klar: reine Musik reicht nicht mehr?

Musik beginnt oft da, wo Worte enden. Musik und Worte ergänzen und verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Man nimmt Musik nicht nur mit dem Ohr wahr, sondern mit dem ganzen Wesen, sie kann innere Räume öffnen.

Wie begann Ihre Beziehung zum Klavier – als Pflichtprogramm oder Leidenschaft?

Meinen ersten Klavierunterricht hatte ich mit acht Jahren. Bei uns daheim stand ein Piano, auf dem spielte meine Mutter. Mit Amateur-Hausmusik bin ich aufgewachsen. Selbst Klavier zu lernen war für mich immer eine Freude, nie Pflicht.

Gab es einen Wendepunkt in Ihrem künstlerischen Werdegang?

Einen Wendepunkt erfuhr ich durch meine Ausbildung zum Yogalehrer. Besonders die Yogaphilosophie eröffnete mir eine tiefere Herangehensweise auch ans Klavierspiel. Es tat sich für mich die Frage auf, was brauchen die Menschen jetzt gerade, die in meine Konzerte kommen, welche Bedürfnisse haben sie, wie kann ich ihnen am besten dienen.

Ihr Konzept „Storytelling Piano“ erscheint als ein Konzertformat gegen die Eile. Entstehen bei Ihnen zuerst die Geschichten oder die Musik?

Beides: Es kann ein Erlebnis sein, dass mich zu einer Musik inspiriert, oder ein Musikstück ist da, fließt aus mir heraus und lässt mich in bestimmte Richtungen träumen. Geschichten und Musik gehören bei mir zusammen.

Ihre Konzerte wirken sehr persönlich. Wie viel von Ihnen selbst steckt darin?

Bei den Konzerten geht es nicht um mich als Person. Dinge aus dem eigenen Leben oder dem Leben meiner Mutter nehme ich als Beispiel, um den Kern einer Botschaft zu vermitteln. Dabei bin ich immer authentisch, das ist 100-Prozent Ich. Mit geht es letztlich nur um die Menschen, die im Konzertsaal sitzen.

Was erwartet das Publikum am 12. April im Saalbau Neustadt? Das Konzert ist ja seit langem ausverkauft.

Eine echte Auszeit, zwei Stunden abschalten vom, Alltag und den eigenen Wert als Mensch wieder erkennen. Dazu habe ich ein Programm mit Musik, Geschichten und Lebensimpulsen zusammengestellt. Aus meinem Buch „Storytelling Piano“ werde ich auch einige kurze Kapitel vortragen.

Braucht man musikalische Vorkenntnisse für Ihr Konzert?

Ein klares Nein! Vorkenntnisse einfach zuhause lassen und keine Erwartungshaltung haben.

Was sollen die Menschen aus Ihrem Konzert mit nach Hause nehmen?

Das ist sehr individuell. Manche bekommen die Inspiration, selbst künstlerisch aktiv zu werden, andere sehen ihre Beziehungen plötzlich in neuem Licht und wieder andere gehen danach Dinge an, die lange brachlagen. Ich mache ein Angebot, biete „Yoga für die Ohren“. Es geht darum, Körper und Geist wieder in Verbindung zu bringen. Denn alles, was der Mensch braucht, liegt im Grunde schon in ihm selbst.

Zur Person

Dennis Alexander Volk, geboren in Achim bei Bremen, ist Pianist, Komponist, Filmkomponist für NDR, SWR, Sat1 und vertreten auf Kurzfilm-Festivals in Hollywood. Er wurde in Indien und Thailand zum Yogalehrer ausgebildet. Volk ist Autor und Veranstalter des innovativen Konzert-Lesung-Formats „Storytelling Piano“. Er verbindet bewegende Klaviermusik mit Literatur und gibt Lebensimpulse. Der 46-Jährige ist seit rund 30 Jahren als Solokünstler unterwegs und erreicht mit seinen in der Regel ausverkauften Konzerten ein breites Publikum.



Termin

Das Konzert „Storytelling Piano mit Dennis Alexander Volk“ am Sonntag, 12. April, 19.30 Uhr im Saalbau Neustadt ist ausverkauft.

